طريقة عمل الحجازية بالصور خطوة بخطوة، الكثير من الأشخاص يفضلون تناول الحلويات بشكل كبير، حيث أن الأكلات التي تحتوي على كم كبير من السكر، فإن ذلك سوف يمدنا بمزيد من الطاقة، ويوجد العديد من أنواع الحلويات التي يمكننا أن نأكلها والتي تكون محببة لدينا بشكل كبير، من هذه الحلويات حلوى الحجازية، والتي لاقت شهرة كبيرة لدى جمهور كبير من الأشخاص الذين يفضلون تناول الحلويات بشكل كبير يميزهم عن غيرهم.

طريقة عمل الحجازية بالصور خطوة بخطوة

تعتبر الحجازية من الحلويات اللذيذة التي يمكننا أن نتناولها، فهي حلوى خفيفة جدًا ذات أصل اسكندراني، لا يمكن لهذه الحلوى أن تؤثر بشكل سلبي على المعدة على الإطلاق.

ولكننا نجد أن جمهور كبير من ربات المنازل يريدون أن يعرفوا كيفية القيام بتحضير حلوى الحجازية.



وهذا ما يمكننا أن نقوم بتقديمه لكم بشكل مفصل، حيث أن الطريقة الخاصة بتحضير هذه الحلوى بسيطة بشكل كبير، ومكوناتها متواجدة في كل منزل.

المكونات

عدد 2 كوب من الطحين الأبيض.

2 كوب من السميد.

ملعقتان كبيرتان من السمنة البلدي.

3 ملاعق من الزيت النباتي.

عدد ملعقتان مطبخ من السكر الأبيض.

ملعقة طعام كبيرة من الخميرة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

بعض من الماء الفاتر أو اللبن.

مكونات الحشو

عدد 1 كوب من السميد.

عدد 1 كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من المكسرات.

ملعقتان مطبخ من مسحوق القرفة.

طريقة التحضير

في وعاء صغير نقوم بوضع الخميرة مع نصف كمية السكر ثم نقوم بإضافة القليل من الماء ، ونترك هذا الخليط حتى يتفاعل مع بعضه البعض.

في وعاء آخر نقوم بوضع كمية السميد التي لدينا، ثم نضيف باقي كمية السكر وكذل الملح، ثم نقوم بوضع الدقيق، وعلينا أن نقوم بخلط تلك المكونات مع بعضها البعض.

بعد أن نقوم بوضع السمنة على النار حتى تنصهر، نقوم بوضعها على الخليط السابق، ثم نقوم بإضافة الزيت، ثم نضيف الخميرة ونقوم بخلطهم مع بعضهم البعض، ثم نترك العجينة حتى تختمر.

علينا أن نقوم بدمج كافة المكونات الخاصة بالحشو، ونتركها لمدة ساعة واحدة، علينا أن نقوم بتقسم العجينة التي لدينا إلى جزئيين إحداهما كبير والأخر كبير، نقوم بوضع الجزء الأكبر في الصينية بعد دهنها.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع الحشو، وبعدها نقوم بوضع الجزء الأصغر، بعد ذلك نقوم بوضع الصينية بالفرن حتى تنضج تمامًا وتكون جاهزة للأكل.

في ختام هذا المقال، نكون قد قدمنا لكم المعلومات الكافية التي يمكنكم من خلالها التعرف على طريقة عمل الحجازية بالصور خطوة بخطوة، والتي سوف تكون أفضل من التي سوف تشترونها من المحلات.