صبغة الشعر طبيعيًا بالنسكافيه واحصلي على لون بني رائع ينور بشرتك

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عمر شويل - جدة تعتبر صبغة الشعر طبيعيًا بالنسكافيه من أكثر الصبغات انتشارًا بين الكثير من السيدات وذلك لأنه يعطي لون بني جذاب يتناسب مع كافة أنواع البشرة ويتماشى مع الموضة، وعلى الرغم من ذلك لا يسبب أي ضرر للشعر وذلك على العكس من الصبغات الكيميائية التي تؤدي إلى تلف الشعر، بسبب احتوائها على مواد كيميائية لا يتحملها الشعر.

صبغة الشعر طبيعيًا بالنسكافيه

للحصول على لون بني طبيعي بالنسكافيه لابد من استخدامه بطريقة معينة، وإضافة بعض المواد الطبيعية له وذلك كالآتي:

وصفة النسكافيه وزيت الزيتون

هذه الوصفة قادرة على إعطاء الشعر لون بني مميز مع الحفاظ على نعومته وترطيبه ويتم استخدامها كالآتي:

المكونات

2 ملعقة كبيرة من النسكافيه.

كوب واحد من زيت الزيتون.

2 زجاجة من الأكسجين.

عدد 2 بيضة.

طريقة التطبيق

نحضر وعاء ونضع به البيض ونخفقه جيدًا.

نضع عليه زيت الزيتون والأكسجين والنسكافيه.

نقلب المكونات مع بعضها جيدًا حتى تتداخل مع بعضها جيدًا.

نضع الخليط على الشعر ونوزعه جيدًا من الجذور حتى الأطراف.

يترك الخليط على الشعر مدة لا تقل عن نصف ساعة.

يغسل الشعر جيدًا للتخلص من الخليط.

للحصول على لون بني فاتح لابد من تكرار الوصفة مرة ثانية بعد مرور أسبوعين.

وصفة النسكافيه مع الكركم

على الرغم من أن النسكافيه يعطي لون مميز للشعر إلا أن إضافة الكركم له يزيد من جمال اللون ويتم استخدام هذه الوصفة كالآتي:

المكونات

2 ملعقة كبيرة من النسكافيه.

ملعقة كبيرة واحدة من الكركم.

كوب من زيت الزيتون.

2 زجاجة من الأكسجين.

طريقة التطبيق

نحضر وعاء ونضع به النسكافيه والكركم ونقلبهم جيدًا.

نضيف زيت الزيتون والأكسجين إلى الخليط.

يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها، ويتم وضعها على الشعر.

تترك على الشعر لمدة ساعة ويوضع عليها غطاء الاستحمام البلاستيكي.

يغسل الشعر بالماء الفاتر جيدًا حتى التخلص من الخليط تمامًا.

يمكن تكرار هذه الوصفة للحصول على لون أفتح.

في نهاية مقال صبغة الشعر طبيعيًا بالنسكافيه ذكرنا أكثر من طريقة يمكن استخدامها للحصول على شعر بني جميل بدون استخدام أي مواد كيميائية تسبب تلف الشعر وتساقطه، والتي يمكن استخدامها أكثر من مرة للحصول على اللون المناسب.