الاختراع الكوري الرهيب..كريم الارز للوجه لبشرة منورة وصافية بدون بقع أو تجاعيد لن تحتاجي نقطة مكياج

كريم الارز للوجه، دائمًا ما نجد الفتيات وكذلك النساء يهتمون بشكل كبير ببشرتهم، وذلك من أجل أن تظهر بشرتهم بأفضل مظهر، فهم يقومون بروتين من أجل العناية ببشرتهم، نجد أن ذلك الروتين يساعدهم بشكل كبير على جعلهم يتبعون عن الكثير من المشاكل التي قد تصيب بشرتهم، فكلما كانت طرق العناية صحيحة، ومن عالم الطبيعة، فإن ذلك سوف يساعد بشكل ناجح على جعل بشرتك تبدو وكأنها بشرة طفل، ونجد أن كريم الأرز واحد من الأمور التي تساعد البشرة على ذلك.

كريم الارز للوجه

يعد كريم الأرز من المستحضرات التي لها طابع سحري بشكل كبير، حيث أن ذلك الكريم يكون بمثابة حائط سد للعديد من مشاكل الوجه التي من الممكن أن نتعرض لها.

يعتبر كريم الأرز اختراع عرفه العالم عن دولة كوريا، والذي يمكنه القضاء على كافة علامات الشيخوخة، مثل التجاعيد والتمديدات التي تظهر بالبشرة، غير أنه قادر على التخلص من علامات الكلف المزعجة.

ليس هذا فحسب، بل إن هذا الكريم قادر على المساعدة على تفتيح البشرة بشكل كبير.

فنستطيع أن نتخلص من الاسمرار، والبقع الداكنة التي قد تظهر فجأة ولا يكون لدينا حل لها، فهيا بنا نتعرف على طريقة تحضير هذا الكريم .

المكونات

ملعقتان كبيرتان من الأرز.

كوب واحد من المياه ونصف.

عدد 3 ملاعق مطبخ كبيرة من لبن البودرة.

ملعقتين كبيرتين من مسحوق النشا.

طريقة التحضير والاستخدام

في إناء معدني نقوم بوضع كمية الأرز التي لدينا، ونقوم بوضع كمية من الماء على الأرز تغطيه، ثم نقوم برفع الأرز على النار حتى يتم تسوية الأرز نصف تسوية، وبعدها نغلق النار.

بعد ذلك نأخذ الأرز ونقوم بوضعه في محضر الطعام، وذلك من أجل أن يتم طحنه بشكل كبير، فيكون لدينا أرز نصف تسوية، ومطحون في نفس ذات الوقت.

بعد ذلك نقوم بوضع الأرز بعد طحنه في وعاء فارغ ونظيف، ثم نقوم بإضافة النشا على الأرز، ونقوم بخلطهم سويًا حتى يمتزجوا تمامًا.

ثم نقوم بعد ذلك بإضافة لبن البودرة، ونكرر عملية الخلط مرة أخرى، حتى يمكننا أن نحصل على نسي كريمي متماسك، هنا يكون علينا أن نقوم بتنظيف الوجه قبل أن نضع هذا الكريم عليه.

بعد القيام بتنظيف البشرة، علينا أن نقوم بوضع الكريم الذي لدينا على وجهنا بشكل كامل، ونتأكد من أن هذا الكريم قد غطى الوجه بشكل كامل.

نترك هذا الكريم على الوجه لمدة لا تتعدى النصف ساعة، ثم نقوم بشطف الوجه، ونكرر ذلك مرتين في الأسبوع الواحد على الأقل.

في ختام ذلك المقال، نكون قد أودعناكم المحتوى الذي يكون هدفكم عند القيام بالبحث، فلقد استطعنا أن نمنحكم أفضل طريقة يمكنكم من خلالها القيام بتحضير كريم الارز للوجه بشكل بسيط.