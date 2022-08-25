طريقة عمل البان كيك منفوخ بالطريقة الأميريكية الأصلية

يتم البحث بشكل كبير مؤخرًا عن طريقة عمل البان كيك، وذلك لأنها من الأكلات اللذيذة والتي تتناسب مع الكبار ومع الصغار أيضًا لأنها تحتوي على جميع العناصر الغذائية المفيدة لهم، بالإضافة إلى أن طريقة تحضيرها سهلة للغاية ولا تحتاج إلى وقت طويل، كما انها غير مكلفة وتحتوي على بعض المكونات الموجودة في كل منزل.

طريقة عمل البان كيك

يوجد بعض الخطوات البسيطة التي لابد من اتباعها للحصول على أفضل مذاق للبان كيك وهذه الخطوات كالآتي:

المكونات

كوب واحد من الدقيق الأبيض.

بيضة واحدة.

2 ملعقة كبيرة من السكر المطحون.

كوب واحد من اللبن.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

رشة ملح.

باكو بيكنج بودر.

طريقة التحضير

نحضر وعاء ونضع فيه جميع المكونات الجافة وهي الدقيق والبيكنج بودر والملح والسكر ونقلبهم مع بعض جيدًا.

نحضر وعاء آخر ونضع فيه جميع المكونات السائلة وهي الزيت واللبن والبيض ونقلبهم مع بعض جيدًا أيضًا.

نضيف المكونات السائلة على المكونات الجافة ونقلبهم مع بعض جيدًا حتى تتداخل

جميع المكونات مع بعضها ويصبح الخليط متجانس، وقوامه مائل إلى القوام السائل.

نحضر مقلاة غير لاصقة وندهنها بالزيت ونضعها على النار حتى تسخن جيدًا.

نأخذ كمية صغيرة من الخليط لا يتعدى ربع كوب ونوزعه في المقلاة بالكامل ونتركها حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.

نقلب الفطيرة على الوجه الآخر حتى ينضج أيضا ويأخذ اللون الذهبي.

ترفع الفطيرة من على النار وتوضع في طبق جانبي لكي يتم تحضير فطيرة ثانية

بنفس الطريقة مع الاستمرار في ذلك حتى نهاية الخليط.

يفضل تقديمها مع صوص الشوكولاتة، أو المربى أو العسل.

من الممكن تقديمها مع بعض الفواكه مثل الموز والفراولة أو بعض الفواكه المجففة.

يعتمد طريقة تقديمها والإضافات التي توضع عليها على حسب رغبة كل شخص،

وذلك يختلف من شخص لآخر باختلاف الأذواق.

في الختام تحدثنا عن طريقة عمل البان كيك، وذكرنا جميع المكونات التي يتم تحضير البان كيك منها والتي لا بد من تحضيرها لأنها لا يمكن الاستغناء عن أي مكون منها، وذكرنا خطوات واضحة لا بد من اتباعها للحصول على أشهى طعم للبان كيك.