نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة بخطوات سهلة وسريعة وهشة غرقانة بصوص الشوكولاتة بمكونات اقتصادية في المقال التالي

طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة، من أكثر أنواع الكيك التي يطلبها الأطفال، وهذا لأنها من ألذ وأطعم أنواع الكيك ويختلف طعمها عن الكيك العادية، كما أن هناك الملايين من محبي وعشقي الشوكولاتة، وسنقدم لكم من خلال موقعنا المتميز ثقفني نيوز اسهل واسرع طريقة لعمل كيكة الشوكولاتة اللذيذة و الفاخرة بمكونات اقتصادية وبسيطة، ستحضرين بيدك ومن المنزل كيكة هشة و طرية وخفيفة لن تقومي بعد الآن بشراء الكيك من الخارج ابدا وستعجب جميع أفراد أسرتك. مقادير كيكة الشوكولاتة 2 بيضة.

كوب الا ربع زيت.

2 كوب دقيق.

كوب حليب أو زبادي.

2 ملعقة كبيرة كاكاو.

كوب سكر.

باكيت بيكنج بودر.

2 ملعقة فانيليا.

ملعقة خل. صوص الشوكولاتة كوب حليب.

3 ملعقة كاكاو.

ملعقة كبيرة نشا.

رشه فانيلا.

3 ملاعق سكر حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة زبدة طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة اولا نتأكد من أن جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة وبالأخص البيض لكي تحصلين على النتيجة المطلوبة.

بعد ذلك نقوم بنخل الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر ونضعهم في وعاء كبير ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.

ثم نضيف البيض في وعاء آخر كبير ونقوم بضربه بالمضرب الكهربائي جيدا لمدة لا تقل عن 5 دقائق لكى يتغير لونه تماماً.

نضيف الفانيليا والخل الأبيض على البيض ونقوم بضرب المكونات جيداً.

بعد ذلك نقوم بإضافة السكر الأبيض و الزيت ونقوم بضربهم جيدًا معا حتى يمتزجا.

ثم نضيف الحليب أو الزبادي ونضربهم كويس جداً مع بعضهم.

بشكل تدريجي نقوم بإضافة المكونات الجافة الدقيق والبيكنج بودر والكاكاو مع التقليب المستمر حتى يمتزجا ويختفي أثر الدقيق مع الخليط.

نأتي بقالب الكيك ونقوم بتوزيع القليل من الزيت بداخل القالب ورشة من الدقيق.

نسكب خليط الكيك في القالب ثم ندخل القالب في الفرن على درجة حرارة 180 حرارة وتترك لمدة 40 دقيقة.

بعد أنتهاء مدة التسوية نقوم بوضع خله في منتصف الكيك إذا خرجت بدون بقايا إذا تم تسوية الكيك.

اغلق نار الفرن ونترك كيكة الشوكولاتة حتى تهدأ لمدة دقيقتين ثم نخرجها.

بعد ذلك نترك الكيك حتى تبرد ثم نقوم بتزينها بصوص الشوكولاتة وتقطع وتقدم للطعام بالصحة والهنا. طريقة عمل صوص الشوكولاتة في البداية نقوم بإذابة الزبدة في الميكرويف أو على نار هادئة تذوب فقط.

بعد ذلك نقوم بوضع الحليب والنشا والكاكاو والسكر في الخلاط الكهربائي.

نضربهم مع بعضهم جيدًا حتى يختلط الكاكاو مع الحليب.

بعد ذلك نضيف الزبدة ونستمر في الضرب حتى تحصلين على قوام كريمي يمكنك إضافة المزيد القليل من الزيت اذا احتاج قوام الخليط. عمر شويل - جدة طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة بخطوات سهلة وسريعة وهشة غرقانة بصوص الشوكولاتة بمكونات اقتصادية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة بخطوات سهلة وسريعة وهشة غرقانة بصوص الشوكولاتة بمكونات اقتصادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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