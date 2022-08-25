خليكي دايما مُجددة.. طريقة عمل فطيرة الطاسة السريع في عشر دقائق لأحلى افطار وعشاء

تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل فطيرة الطاسة وذلك لسهولة تحضيرها، وسرعة تحضيرها أيضًا في فترة زمنية قصيرة، بالإضافة إلى أنها لذيذة الطعم ويمكن تناولها في الصباح على وجبة الإفطار مع العسل، ويمكن تناولها في المساء على وجبة العشاء أيضًا مع كوب من الشاي، وتعد وجبة متكاملة العناصر الغذائية بالنسبة للأطفال.

طريقة عمل فطيرة الطاسة

فطيرة الطاسة موفرة للغاية لأنها لا تحتاج مكونات كثيرة، كما يتم تحضيرها بسهولة وذلك من خلال خطوات بسيطة وذلك كالآتي:

المكونات

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة واحدة من السكر.

رشة ملح.

ملعقتان كبيرتان من السمن المذاب.

ماء للعجن.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

طريقة عمل فطير سريع التحضير

نحضر وعاء ونضع فيه الدقيق والملح والسكر ونقلب المكونات معًا.

نضع الماء الدافئ للعجن، ويتم وضعها تدريجيًا، مع الاستمرار في العجن مدة لا تقل عن عشرة دقائق حتى يتم الحصول على قوام لين للعجينة.

تقسم العجينة إلى كرات سواء كبيرة أو صغيرة على حسب الحجم المراد تحضيره.

يوضع الزيت على كرات العجينة وتغطى وتترك لمدة ساعة لكي ترتاح.

تفرد كرات العجينة على سطح أملس ويرش عليه الدقيق وذلك باستخدام نشابة.

يوضع السمن على العجين وهو مفرود ويطبق ثم يوضع السمن مرة أخرى ويطبق،

مع التكرار عدة مرات حتى تصبح كرات من العجين مرة أخرى.

تترك العجينة ترتاح مرة أخرى لفترة قصيرة.

نحضر طاسة متوسطة الحجم وغير للصفة ونضعها على النار حتى تسخن جيدًا.

نضع الفطيرة في الطاسة ونفردها جيدًا في الطاسة بالكامل وتغطى ونخفض النار عليها قليلًا.

تترك الفطيرة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي وبعد ذلك تقلب على الوجه الآخر حتى تنضج أيضًا وتأخذ اللون الذهبي.

تخرج الفطيرة من الطاسة وتقطع مثلثات وتوضع في أطباق التقديم.

من الممكن تقديمها مع السكر البودرة أو العسل الأبيض أو العسل الأسود على حسب الرغبة.

في النهاية تحدثنا عن طريقة عمل فطيرة الطاسة بخطوات سهلة وبسيطة، وبأقل المكونات الممكنة وهذه الطريقة تكون وصفة سهلة وسريعة للإفطار أو للعشاء يمكن لأي أم أن تقوم بتحضيرها لأولادها حتى لا تكون حائرة في تحضير الوجبات يوميًا.