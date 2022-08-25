نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كفتة البطاطس باللحمة المفرومة لطبق جانبي رائع بمكونات بسيطة ومذاق لا يقاوم في المقال التالي
كفتة البطاطس باللحمة المفرومة ، تعتبر البطاطس نوع من أنواع الخضراوات الأكثر انتشارًا وتفضيلًا بين العديد من الأفراد سواء كبارًا أو صغارًا بالإضافة إلى أنها تتميز بالفوائد العديدة، ويمكن تناولها بأشكال متعددة سواء كانت مسلوقة أو مقلية، وليس هذا فقط بل يمكن إضافتها إلى العديد من الأطباق منها الكفتة باللحمة المسلوقة، لتضيف فائدة كبرى إضافية إلى اللحم ويصبح طبق متكامل يمكن تقديمه على السفرة وفي المناسبات والأعياد، باعتباره طبق جانبي أو طبق رئيسي لأفراد الأسرة، مع إضافة بعض المكونات البسيطة الأخرى، كما أنه من الممكن التفنن في تقديمه وتغيير اللحم المفروم إلى الدجاج أو البرجر أو السجق وأي من أنواع اللحوم المفضلة لإرضاء كافة الأذواق.
كفتة البطاطس باللحمة المفرومة
تعد كفتة البطاطس باللحمة المفرومة من الأطباق المفيدة لأنها تجمع ما بين البطاطس المسلوقة التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية وخاصة النشا والبروتين والأحماض العضوية، والفيتامينات والأملاح المعدنية، مع اللحوم التي تتميز بفوائدها الكبرى على الجسم، وفوق هذا كله لا تأخذ الكثير من الوقت في إعدادها وتحضر في وقت قياسي.
ويمكن تحضير كفتة البطاطس باللحمة المفرومة عن طريق إحضار المكونات التالية :
- نصف كيلو من اللحم المفرومة.
- 1 من البطاطس المسلوقة والمهروسة.
- ماء بصل مبشور.
- كوب من الدقيق.
- كمية من الكزبرة الخضراء.
- معلقة من البهارات المشكلة.
- معلقة من البابريكا.
- نصف معلقة من الملح.
- نصف معلقة من الفلفل الأسود.
- ربع معلقة من الكمون.
- معلقة من الشطة يمكن الاستغناء عنها.
خطوات تحضير الكفتة
- في إناء كبير توضع اللحمة المفرومة مع الكزبرة الخضراء وماء البصل والبابريكا ويقلب الجميع جيدًا.
- تضاف باقي البهارات والملح والفلفل الأسود إلى الخليط مع الاستمرار في الخلط.
- بعد أن تمتزج اللحمة مع التوابل جيدًا تضاف البطاطس المهروسة إلى الخليط ويقلب جيدًا.
- تشكل العجينة على هيئة أصابع وبعدها ترص في صينية الفرن وترش بالزيت.
- تدخل الصينية إلى الفرن حتى تنضج ويمكن التأكد من نضج اللحمة ببساطة وتوضع تحت الشواية بعدها.
- تقدم الكفتة بالبطاطس المشوية مع باقي أنواع الوجبات كطبق جانبي رائع يصلح لكافة الأوقات، وتزين بالبقدونس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كفتة البطاطس باللحمة المفرومة لطبق جانبي رائع بمكونات بسيطة ومذاق لا يقاوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.