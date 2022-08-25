كفتة البطاطس باللحمة المفرومة لطبق جانبي رائع بمكونات بسيطة ومذاق لا يقاوم

كفتة البطاطس باللحمة المفرومة ، تعتبر البطاطس نوع من أنواع الخضراوات الأكثر انتشارًا وتفضيلًا بين العديد من الأفراد سواء كبارًا أو صغارًا بالإضافة إلى أنها تتميز بالفوائد العديدة، ويمكن تناولها بأشكال متعددة سواء كانت مسلوقة أو مقلية، وليس هذا فقط بل يمكن إضافتها إلى العديد من الأطباق منها الكفتة باللحمة المسلوقة، لتضيف فائدة كبرى إضافية إلى اللحم ويصبح طبق متكامل يمكن تقديمه على السفرة وفي المناسبات والأعياد، باعتباره طبق جانبي أو طبق رئيسي لأفراد الأسرة، مع إضافة بعض المكونات البسيطة الأخرى، كما أنه من الممكن التفنن في تقديمه وتغيير اللحم المفروم إلى الدجاج أو البرجر أو السجق وأي من أنواع اللحوم المفضلة لإرضاء كافة الأذواق.

كفتة البطاطس باللحمة المفرومة

تعد كفتة البطاطس باللحمة المفرومة من الأطباق المفيدة لأنها تجمع ما بين البطاطس المسلوقة التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية وخاصة النشا والبروتين والأحماض العضوية، والفيتامينات والأملاح المعدنية، مع اللحوم التي تتميز بفوائدها الكبرى على الجسم، وفوق هذا كله لا تأخذ الكثير من الوقت في إعدادها وتحضر في وقت قياسي.

ويمكن تحضير كفتة البطاطس باللحمة المفرومة عن طريق إحضار المكونات التالية :

نصف كيلو من اللحم المفرومة.

1 من البطاطس المسلوقة والمهروسة.

ماء بصل مبشور.

كوب من الدقيق.

كمية من الكزبرة الخضراء.

معلقة من البهارات المشكلة.

معلقة من البابريكا.

نصف معلقة من الملح.

نصف معلقة من الفلفل الأسود.

ربع معلقة من الكمون.

معلقة من الشطة يمكن الاستغناء عنها.

خطوات تحضير الكفتة