نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي كولاجين طبيعي منزلي لإزالة تجاعيد البشرة وشد الترهلات ستبدين أصغر سناً مهما كان عمرك في المقال التالي

أقوى كولاجين لشد البشرة سوف نقدمه إليكي فيما يلى فى هذا المقال بطريقة سهلة وسريعة، ويمكن أن تحضريه فى المنزل بمكونات طبيعية تتوافر فى كل المحلات والأسواق بأسعار تناسب جميع الفتيات ووصفة الكولاجين تتكون من لبان الذكر وزيت اللوز والنشا وعصير الليمون والعسل الأبيض فعند التقدم فى العمر يعانى العديد من السيدات من ترهلات فى البشرة وظهور التجاعيد حول العينين وفى منطقة الخدود وفى منطقة الجبين، وليس كبار السن فقط بل الفتيات صغار السن بعضهم يعاني أيضا من ظهور التجاعيد بسبب التعرض للشمس لفترات طويلة والإفراط فى إستخدام بعض أنواع الكريمات الكيميائية والماسكات التجارية، فكل هذا يسبب لهم الإزعاج والشعور بالإحراج والضيق وعدم الراحة فالحل فى وصفة لبان الذكر مع بعض من المواد الطبيعية التي تمد بالكولاجين الطبيعي الذى يمنحك بشرة مشدودة. إليكى مكونات عمل كولاجين طبيعي لشد البشرة خمسة ملاعق كبيرة الحجم من لبان الذكر

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت اللوز

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من العسل الأبيض

كوب واحد كبير الحجم من الماء

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من دقيق الشوفان

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من مطحون القرنفل طريقة عمل كولاجين طبيعي لشد البشرة أولا نقوم بتحضير إناء به كوب من الماء وخمسة ملاعق كبيرة من لبان الذكر ثم نرفعه على نار متوسطة ونتركها حتى الغليان.

وبعد ذلك نقوم برفع الإناء من على النار ثم نقوم بتصفية لبان الذكر ونأخذ الماء ونضع به زيت اللوز والنشا ثم يتم التقليب.

ثم نقوم بإضافة باقي المكونات من وعصير الليمون والعسل الأبيض ودقيق الشوفان ومطحون القرنفل ثم نمزج جميع المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا كولاجين طبيعي.

ثم نقوم بتوزيع الكولاجين على الوجه برفق وبشكل دائري ثم نتركه لمدة خمسة وعشرون دقيقة حتى يجف.

وبعد مرور الوقف نقوم بغسل وتنظيف الوجه والتخلص من آثار خلطة الكولاجين، ويكرر إستخدامه مرتان فى الأسبوع إلى أن يصبح الوجه مشدود وخالي من أى تجاعيد ويظهر وجه جذاب. عمر شويل - جدة أقوي كولاجين طبيعي منزلي لإزالة تجاعيد البشرة وشد الترهلات ستبدين أصغر سناً مهما كان عمرك - ثقفني

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