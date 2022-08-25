كعب رجلك هينور قبل الفرح..حضري ماسك طبيعي لتقشير القدمين والتخلص من الجلد الميت والتخلص من تشقق القدمين تمتعي بأقدام كالأطفال

ماسك طبيعي لتقشير القدمين والتخلص من الجلد الميت والتخلص من تشقق القدمين، أن خشونة جلد القدمين أو الجلد الميت في الكعب أمر يعاني منه عدد ليس بالقليل من الأشخاص وبالتالي فإن هذا الأمر يتسبب في الضيق للشخص كما أنه يسبب له الحرج بسبب المنظر السيئ للقدم وهو ما يجعل الأشخاص يذهبون إلى الصيدليات من أجل شراء الكريمات والمرطبات غالية السعر ويغفل الكثير من هؤلاء الأشخاص الماسكات الطبيعية التي يمكن تحضيرها في المنزل.

ماسك طبيعي لتقشير القدمين والتخلص من الجلد الميت

سوف نقدم لكم أكثر من ماسك طبيعي لتقشير القدمين

ماسك الشوفان لتنعيم القدمين

يعتبر هذا الماسك فعال جدا في التخلص من تشقق القدمين

المقادير

مقدار جيد من مسحوق الشوفان.

كوب من ماء الورد بحيث يكون ماء الورد مساوي الشوفان في الكمية.

طريقة التحضير :

في البداية يتم خلط الشوفان مع ماء الورد ويتم تقليب هذه الوصفة جيدا حتى نحصل على مزيج متماسك القوام حتى يعطي نتيجة قوية.

قم بتطبيق هذه الوصفة على القدمين بشكل جيد مع التركيز على منطقة الكعب ويتم تركه لمدة تتراوح بين 20 إلي 30 دقيقة.

قم باستخدام فرشاة القدم لفرك هذا الماسك من قدميك وقم بشطف قدميك بالماء البارد واتركها حتى تجف.

قم بوضع اي كريم مرطب على قدميك بعد تجفيف القدم ومن أجل ضمان نتائج سريعة وفعالة لإزالة القشور والجلد الميت من قدميك قم بتجريب الوصفة 3 مرات بشكل أسبوعي.

دقيق الشوفان له قدرة وفاعلية كبيرة في تنعيم القدمين وتخليصهم من الجلد الميت بفضل ما يحتوي عليه من مركبات قوية.

ماسك السكر البني لتنعيم القدمين

المقادير:

طريقة التحضير :

في البداية يتم وضع كل هذه المكونات في إناء مناسب ويتم خلطهم سويا حتى نحصل على مزيج متماسك القوام.

يتم وضع هذا الماسك على القدمين بشكل كامل مع التركيز على منطقة الكعب وقم بترك المسك على قدميك لمدة نصف ساعة.

قم بغسل قدميك بالماء البارد واترك قدميك تجف في الهواء الطلق قبل أن تقوم بوضع أي نوع من الكريمات المرطبة على قدميك ويجب أن يكون المرطب قوي لأن بشرة القدمين تكون سميكة.

هذه الوصفة قوية وفعالة و تساعد على تقشير القدمين وتنعيمها بشكل جيد ولكن من أجل ضمان نتائج فعالة وسريعة.

بشكل جيد ولكن من أجل ضمان نتائج فعالة وسريعة. يجب أن يتم تكرار هذه الوصفة من 3 إلى أربع مرات في الأسبوع حتى تتحقق الفائدة من الماسك.

وصفه خل التفاح لتبيض القدمين وتقشيرها

مكونات الوصفة

خل التفاح بمقدار كوب واحد .

2 لتر من الماء.

صودا الخبز بمقدار 1/2 كوب .

طريقه التحضير