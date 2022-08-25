طريقة عمل لانشون الفراخ الاقتصادي بمقادير غير مكلفة وبطعم زي الجاهز وتحدي

اللانشون من الأكلات المحببة التى يعشقها جميع الناس الكبار وبصفة خاصة الأطفال، وبالرغم من أنه مشكوك فى نظافته وعدم جودة مكوناته إلا أن الكثير من الناس يقومون بشرائه رغم نصائح العديد من الأطباء بالإبتعاد عنه تجنبا للمشاكل الصحية الناتجة من عدم نظافته، وبالإضافة إلى أنه يصنع من المواد الحافظة ومكسبات ونكهات طعم صناعية ضارة، ولا نضمن نوع اللحمة التى يتم بها صناعة اللانشون، والتى تسبب الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة وتسبب أيضا فى نقص المناعة، والاصابة ببعض أمراض الجهاز الهضمى لذلك يمكن لربة المنزل بأن تصنع اللانشون فى المنزل بالطريقة التى سوف نعرضها فيما يلى فى هذا المقال بدلا من أن تحرم أفراد أسرتها من تناوله وحتى تطمئن تناولهم وجبات تضمنى نظافتها وتصنعيها بنفسك فى المنزل، ولصنع اللانشون يحتاج إلى الفراخ والبيض والزيت جبنة مثلثات ولون طعام صحى وثوم بودر.

مكونات عمل لانشون الفراخ

ربع كيلو من صدور الفراخ

ثلاثة حبات من البيض

نصف كوب كبير الحجم من زيت الزيتون

ثلاثة قطع من الجبنة المثلثات

نصف ملعقة كبيرة الحجم من لون طعام صحى

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الثوم البودر

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الفلفل الأسود الحصى

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الزنجبيل

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الحبهان

نصف كوب كبير الحجم من الدقيق

مكعب واحد من مرقة الدجاج

طريقة عمل لانشون الفراخ