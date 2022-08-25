نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لايادي كالحرير.. تبيض اليدين بالقهوة بسرعة في 10 دقائق تزيل التجاعيد وسواد السنين تصبح ناعمة كالاطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تكون اليدين مثل الوجه في الأهمية لذلك يجب الاهتمام بها وعدم اهمالها حيث نجد أن اهمال اليدين يعرضهم إلى الجفاف والاسمرار ونتيجة الاعمال المنزلية تتراكم عليهم طبقات الجلد الميت مما يؤدي إلى التشققات لذلك عملت الكثير من هؤلاء السيدات بالبحث عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على تنعيم اليدين وترطيبهم والتخلص من التشققات فأن وصفة القهوة هي الحل المناسب حيث تساعد على تنعيم اليدين وتقشير الجلد الميت والقضاء على التشققات وسوف نوضح لكم طريقة عمل الوصفة من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة القهوة

تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية.

ملعقة قهوة.

نشا.

ماء ورد.

فازلين.

طريقة تحضير وصفة القهوة

تحضر تلك الوصفة من خلال عدة خطوات سهلة وبسيطة ويمكن للجميع أن يقوم بتحضيرها وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.

نحضر وعاء ونضع به النشا والقهوة ونقلبهم حتى تتجانس المكونات.

نضع ماء الورد عليهم بالتدريج مع التقليب تتجانس المكونات.

ثم نقوم بوضع الفازلين مع التقليب المستمر حتى يتجانس مع المكونات.

نضع الخليط على اليدين بعد غسلهم جيدا وتنشيفهم.

نترك الوصفة لمدة ١٠ دقائق ثم نقوم بفركها جيدا.

ثم نقوم بغسلها جيدا بعد ذلك وسوف نلاحظ مدة نعومة اليدين والتخلص من الاسمرار والجلد الميت من أول استعمال.

تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا حتى نحصل على نتيجة مستمرة.

وصفة الكركم لليدين

يعد الكركم من المكونات ذات فاعلية كبيرة في التفتيح والتخلص من الاسمرار والسواد وسوف نوضح طريقة تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.

المكونات:

ملعقة كركم.

ملعقة نشا.

عصير ليمون.

زيت زيتون.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونخلط به الكركم والنشا ونقابهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

نضع عليهم عصير الليمون بشكل تدريجي مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم نقوم بوضع زيت الزيتون عليهم مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام كريمي متجانس.

نضع الوصفة على اليدين ونتركها تجف ثم نقوم بفركها وغسلها جيدا.

سوف نلاحظ مدى التخلص من الاسمرار والجلد الميت.

خلطة مذهلة لتبيض اليدين

يمكن عمل خلطة مذهلة لتبيض اليدين ، وهب احضري وعاء وضعي ملعقة من الكركم والشاي الأخضر وملعقتين من النشا وماء الورد مع ملعقتان كبيرتان من الشبه ثم اخلطي المكونات حتي تحصلي على مزيج متجانس قوام كريمي ، ثم ضعي الخليط على اليدين واتركيه لمدة ربع ساعة سوف تلاحظين الفرق