نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة العروسة الصاروخية لتقشير الجلد الميت والتشققات من القدمين واليدين نهائي النتيجة فعالة ومجربة 100% في المقال التالي
نقدم إليكى كنز يخلصك نهائيا من تشققات الرجلين وهو الفازلين، ويعد الفازلين من المواد الروعة والطبيعية والأكثر إنتشارا فى الخلطات الطبيعية هذا لمدى فاعلية الفازلين الذي يخلصك من تشققات الرجلين، ونوضح إلى كل الفتيات والسيدات الذين يعانون من هذه المشكلة سواء الكبار أو الصغار كيف تصنعين وصفة طبيعية تقضى على هذه التشققات والتى تتكون أساسا من الفازلين مع بعض من المواد الطبيعية مثل زيت جوز الهند وزيت اللوز والجلسرين والزبادى والحليب، ومهما كانت درجة التشققات وزيادة القشور التى تسبب ألم وجروح فى القدمين سوف يقضى الفازلين تماما على إزالة كل القشور لأن الفازلين يستخدم كمقشر طبيعى بإزالة كل الجلد الميت، ويعمل على ترطيب القدمين، ويحمي الفازلين من الجفاف خاصة فى أيام البرد فى الشتاء، والفازلين له فوائد أخرى فهو يساعد على ترطيب وتنعيم الجسم، ويعمل على ترطيب الشفايف، ويعطى الفازلين النعومة للشعر الخشن ويعمل على فرد الشعر المجعد، ويعطى الشعر الصحة واللمعان.
مكونات وصفة الفازلين لإزالة تشققات الرجلين
- أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الفازلين
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند
- إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت اللوز
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الجلسرين
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادى
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الحليب
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الكركم
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من دقيق الشوفان
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من النشا
طريقة عمل وصفة الفازلين لإزالة تشققات الرجلين
- بداية نقوم بتنظيف الرجلين ونزيل أى أتربة، وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء مناسب ثم نضع به الفازلين والزبادي والحليب والكركم ودقيق الشوفان والنشا ويتم التقليب.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة باقي المكونات إلى خليط الفازلين من زيت جوز الهند وزيت اللوز والجلسرين ثم يتم مزج جميع المكونات مع بعضها البعض.
- وبعد ذلك نقوم بوضع ودهن الرجلين بوصفة الفازلين ثم نتركها لمدة خمسة عشر دقيقة، وبعد مرور الوقت نقوم بغسل وتنظيف الرجلين.
- ويكرر إستخدام وصفة الفازلين يوم بعد يوم، وبعد شهر من إستخدام الفازلين سوف نلاحظ نعومة الرجلين وظهورها بشكل رائع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة العروسة الصاروخية لتقشير الجلد الميت والتشققات من القدمين واليدين نهائي النتيجة فعالة ومجربة 100% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.