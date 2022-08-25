وصفة العروسة الصاروخية لتقشير الجلد الميت والتشققات من القدمين واليدين نهائي النتيجة فعالة ومجربة 100%

نقدم إليكى كنز يخلصك نهائيا من تشققات الرجلين وهو الفازلين، ويعد الفازلين من المواد الروعة والطبيعية والأكثر إنتشارا فى الخلطات الطبيعية هذا لمدى فاعلية الفازلين الذي يخلصك من تشققات الرجلين، ونوضح إلى كل الفتيات والسيدات الذين يعانون من هذه المشكلة سواء الكبار أو الصغار كيف تصنعين وصفة طبيعية تقضى على هذه التشققات والتى تتكون أساسا من الفازلين مع بعض من المواد الطبيعية مثل زيت جوز الهند وزيت اللوز والجلسرين والزبادى والحليب، ومهما كانت درجة التشققات وزيادة القشور التى تسبب ألم وجروح فى القدمين سوف يقضى الفازلين تماما على إزالة كل القشور لأن الفازلين يستخدم كمقشر طبيعى بإزالة كل الجلد الميت، ويعمل على ترطيب القدمين، ويحمي الفازلين من الجفاف خاصة فى أيام البرد فى الشتاء، والفازلين له فوائد أخرى فهو يساعد على ترطيب وتنعيم الجسم، ويعمل على ترطيب الشفايف، ويعطى الفازلين النعومة للشعر الخشن ويعمل على فرد الشعر المجعد، ويعطى الشعر الصحة واللمعان.

مكونات وصفة الفازلين لإزالة تشققات الرجلين

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الفازلين

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت اللوز

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الجلسرين

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادى

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الحليب

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الكركم

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من دقيق الشوفان

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من النشا

طريقة عمل وصفة الفازلين لإزالة تشققات الرجلين