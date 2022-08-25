النشا الكوري لوجه كالبدر: لبشرة مشدودة وخالية من التجاعيد فوري2022

نقدم اليوم النشا الكوري لوجه كالبدر , لتفتيح البشرة حيث تعد البشرة ومشاكلها واسمرار الشمس التصبغات خصوصا في الصيف والمصيف ودرجات الحرارة العالية ومياه البحر المالحة كل هذا عوامل تؤدي إلي مشاكل البشرة مثل بشرة غامقة حب الشباب والكلف والنمش هالات سوداء فمن الصعب أجد الحل لهذه المشاكل إلا تدخل بكريمات التي تعمل علي تفتيح البشرة ولكن تضر شيء أخر فلا محالة من البحث في الطبيعة بمواد طبيعية لو ما نفعت البشرة لاتؤذية أبدا لهذا ما المانع من التجربة لهذا جاءنا أليكم بهذا الماسك الروعة الذي يعمل على تفتيح البشرة وتفتيح الهالات السوداء ويعمل علي أزاله النمش والبقع الداكنة في الوجه لأنه الماسك الأقوى علي الأطلاق يعطي البشرة فيتامينات اللازمة لبشرة هذا الماسك يسمي بالكنز المنزلي ذات مكونين فقط أليكم في هذا المقال من موقع ثقفني نقدم لكم اليوم طريقة عمل النشا الكوري لوجه كالبدر لتبييض البشرة بشكل خرافي وتحدي٢٠٢٢.

مكونات عمل النشا الكوري لوجه كالبدر لتبييض البشرة وتوحيد لونها في أسرع وقت ممكن

نقدم لكم مكونات الماسك سهلة وبسيطة موجودة في كل منزل وهي كالتالي:-

٢ملعقة من النشا.

٢ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من زيت الورد.

طريقة التحضير

إليكم طريقة التحضير بطريقة سهلة وسحرية للغاية وتحدي هي كالتالي:-

نحضر وعاء نظيف نضع فيه ٢ملعقة من النشا ٢ملعقة من ماء الورد. ونقلب النشا مع ماء الورد جيدا لمزج مع بعض ثم نضيف زيت الورد. نضع عصير الليمون بتدريج حتي يصبح الخليط كريمي وجاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم أبسط طريقة لكيفية استخدام الخليط علي البشرة والحصول علي أفضل نتائج بفضل الله وهي كما يلي:-