نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرتك هتكون زي الكوريين بالخلطة الكورية لتبييض وتفتيح البشرة وإزالة أي أسمرار وبقع مهما كان في المقال التالي
من الخلطات الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة بشكل سريع جدا هي الخلطات الكورية حيث أنها تتكون من مكونات طبيعية توجد في أي مطبخ وكذلك لا تكون مكلفة مثل كريمات التفتيح الجاهزة، وغير ذلك فهي مفيدة جدا وأيضا يكون لها تأثير إيجابي وتناسب جميع أنواع البشرة سواء البشرة الجافة أو البشرة الدهنية وتعطينا النتيجة المطلوبة في خلال فترة قصيرة، فهذه الخلطة تكون قادرة على التخلص من أي مشكلة تتعلق بالبشرة حيث أن توجد العديد من المشكلات التي توجد بالوجه ومنها هي إسمرار الوجه أو التصبغات أو البقع الداكنة وأيضا الهالات السوداء والرؤوس السوداء والمسام الواسعة وغير ذلك الكثير، ولكن المشكلة التي تشغل بال كل فتاة أو إمرأة هي مشكلة إسمرار البشرة فهذه المشكلة تظهر بسبب التعرض لأشعة الشمس بشكل كثير ولكي نتخلص من هذه المشكلة يمكننا أن نستخدم أشياء كثيرة تعمل على تفتيح البشرة ومنها هي كريمات التفتيح ولكن كل أنواعها لا تناسب البشرة وذلك لأنها تتكون من مواد غير مناسبة وبجانب هذا فهي تباع بأعلى الأسعار.
مكونات الخلطة الكورية لتفتيح البشرة
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكركم.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الجلسرين.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.
طريقة عمل الخلطة الكورية لتفتيح البشرة
- قومي بتحضير وعاء مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكركم ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الجلسرين.
- ثم يتم إضافة ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق النشا وملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.
- وبعد ذلك يتم وضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد ونضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.
- ونقوم بمزج كل هذه المكونات مع بعض بشكل جيد ونضع هذه الخلطة علي البشرة ونتركها لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبا ثم يتم غسل الوجه بإستخدام الماء البارد ولابد من تكرار هذه الخلطة مرة واحدة في الإسبوع.
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