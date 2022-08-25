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وصفة رهيبة وبسرعة الصاروخ سوف تقضى وتخلصك من تشققات القدمين وهى وصفة الليمون والفازلين التى تزيل كل القشور الميتة من القدمين وبالتالى تجدد خلايا الجلد، وأهم ما يميز هذه الوصفة بأنها تعمل كمقشر طبيعى، وتعمل وصفة الليمون والفازلين على ترطيب القدمين وظهورها بشكل جميل وجذاب فمشكلة تراكم الجلد وظهور التشققات فى القدمين تسبب الإزعاج والشعور بالضيق وعدم الراحة للفتيات وأيضا السيدات وظهور مشكلة تشققات القدمين لها عدة أسباب هى عدم ترطيب القدمين خاصة فى فصل الشتاء فى أيام البرد القارس، وتعرض القدمين للمياة لفترة طويلة تزيد من قشور القدمين، وتتكون تلك الوصفة التى سوف نقدمها بطريقة سهلة وسريعة من عصير الليمون والفازلين والحليب. مكونات وصفة الفازلين والليمون لإزالة تشققات القدمين ثلاثة ملاعق كبيرة من الفازلين

ثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة من الحليب

إثنين ملعقة صغيرة من النشا

إثنين ملعقة صغيرة من الزبادى

ثلاثة ملاعق صغيرة من زيت اللوز

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زبدة الشيا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الخروع

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت إكليل الجبل طريقة عمل وصفة الفازلين والليمون لإزالة تشققات القدمين أولا نقوم بوضع زبدة الشيا والفازلين فى إناء ثم نضعه فى بخار ماء ساخن حتى تماما الذوبان.

ثم نتركها حتى تبرد وبعد ذلك نضع النشا ثم نقوم بوضعه على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يصبح له قوام ثقيل ثم نرفعه من على النار.

ثم نقوم بإضافة باقى المكونات إلى الخليط السابق من عصير الليمون والحليب والزبادى وزيت اللوز وزيت الزيتون وزيت الخروع وزيت إكليل الجبل.

وبعد ذلك نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا خلطة الفازلين والليمون متجانسة ومتداخلة.

ثم نقوم بدهن القدمين بوصفة الفازلين والليمون ونتركها لمدة خمسة عشر دقيقة، ويكرر إستخدامها يوميا مع إرتداء جوارب قطنية فى القدمين.

وبعد إستخدام خلطة الفازلين والليمون بثلاثة أسابيع سوف تصبح القدمين بملمس ناعم وخالية من أى قشور وتظهر بشكل جذاب، ويمكن الإحتفاظ بهذه الخلطة فى مكان جاف. عمر شويل - جدة تقشير الجلد الميت للقدمين وإزالة التشققات بمسحة واحدة من الفازلين المنزلي في دقائق - ثقفني

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