نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتة الشاورما السوري على أصولها بخلطة وطريقة المطاعم السورية وبطعم لا يقاوم في المقال التالي

فتة الشاورما السورى من الوجبات التى لاقت إقبال الكثير من الناس سواء الكبار أو الصغار، وإنتشرت فى مصر وفى العالم العربى، وأحيانا كثيرة يشعر البعض بالملل من تناول الفتة التقليدية التى تصنع من قطع اللحم والأرز والصلصة، والبعض يقومون بشراء فتة الشاورما من المطاعم التى يجب أن نبتعد عنها حرصا على نظافة الطعام، فلا نضمن مكونات وجودة فتة الشاورما فيمكن أن نصاب بالعديد من الأمراض بسبب البكتريا والفيروسات المنتشرة فتحتاج فتة الشاورما إلى قطع الدجاج والثوم والزيت والخل والخبز السورى فتعتبر فتة الشورما من الوجبات الدسمة والمفيدة. مكونات عمل فتة الشاورما السورى كيلو من صدور الدجاج المقطعة إلى قطع صغيرة

أربعة فصوص من الثوم

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الخل الأبيض

ثمرة واحدة من البصل المقطع

ثمرة من الفلفل الأخضر المقطع

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

ربع كوب كبير الحجم من الزيت

كمية مناسبة من الخبز

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الكمون

نصفة ملعقة صغيرة الحجم من الملح

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود المطحون

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الحبهان

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من المايونيز

كمية من الأرز طريقة عمل فتة الشاورما السورى نقوم بتحضير طاسة بها زيت الزيتون ونضعها على نار متوسطة ثم نضع بها البصل المقطع وقطع الدجاج والثوم والفلفل الأخضر والملح والفلفل الأسود والحبهان والكمون وعصير الليمون ثم يتم تقليبها.

ثم نتركها حتى تنضج جيدا وبعد ذلك نرفعها من على النار ونتركها جانبا، وبعد ذلك نقوم بتقطيع الخبز إلى مربعات صغيرة ثم نضعها فى صاج وندخلها الفرن حتى يتم تحميص الخبز.

وبعد ذلك نقوم بعمل الثومية بتحضير وعاء ثم نضع به المايونيز والثوم المفروم والخل الأبيض، وبعد ذلك يتم عمل الشاورما.

نحضر طبق التقديم ثم نضع به قطع الخبز المحمص ثم نضيف عليه الأرز ومن فوقها شاورما الدجاج وأخيرا نقوم برش الثومية على فتة الشاورما السورى. ثم تقدم فتة الشاورما ساخنة بأحلى وأجمل طعم وبمذاق رائع وشهى، وبألف صحة وهنا لكى ولإفراد أسرتك. عمر شويل - جدة فتة الشاورما السوري على أصولها بخلطة وطريقة المطاعم السورية وبطعم لا يقاوم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فتة الشاورما السوري على أصولها بخلطة وطريقة المطاعم السورية وبطعم لا يقاوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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