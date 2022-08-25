نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صلصة الشوكولاته للكيك باكثر من طريقة مختلفة في المقال التالي

طريقة عمل صوص الشوكولاته أو يطلق عليها أيضا صلصة الشوكولاته والتي يتم إعدادها بعدة طرق مختلفة جدا وكثيرة، والتي يمكن إعداد بها الكثير من الحلويات وخاصة الكيك اللذيذة، لذلك سوف نتعرف اليوم على طريقة عمل صلصة الشوكولاته بعدة طرق مختلفة. مكونات صوص الشيكولاته السائلة: 30 جرام بودرة كاكاو.

10جرام زبدة.

55 جرام سكر ناعم ويمكن إضافة السكر حسب الرغبة .

نص كوب ماء ويمكن استبدال الماء بالحليب . طريقة التحضير: إحضار وعاء ووضع كاكاو البودرة، والسكر الناعم، والماء ووضع الوعاء على النار وتقليبهم على نار متوسطة وتقليبهم حتي يذوب السكر تماما وتركه على النار حتي يغلي . نقوم برفع الوعاء ووضع الزبدة وتقليبهم مع الزبدة حتي تذوب وتركه حتي يبرد ويتكاثف ونقوم بوضع صوص الشوكولاته داخل الوعاء . يمكن إستخدام الصوص داخل الشوكولاته لأسبوع ووضع في الميكروويف حتي يذوب ويمكنك تقليبه حتي يصبح قوام ناعم. مكونات صوص الشوكولاته بالكاكاو والحليب: 2 ملعقة ونص كاكاو بودرة.

1 كوب سكر بودرة.

ثلثين كوب كريمة ثقيلة أو حليب .

نصف ملعقة صغيرة فانيلا . طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع الكريمة أو الحليب ووضعها على نار هادئة ووضع الفانيلا، ونكهة أخرى مفضلة. نقوم بوضع السكر في وعاء وتقليبه مع الحليب نقوم بوضع الكاكاو وتقليبه بالمضرب ونقوم برفع درجة الحرارة وتحريكه وتقديم الصوص وتركه حتي يبرد ونقوم بوضعه في الثلاجة حتي إستخدامه. مكونات صوص الشوكولاته بالنسكافيه: 5 ملاعق كبيرة كاكاو بودرة.

1/3 كوب ماء.

3 ملاعق كبيرة سكر.

1 ملعقة كبيرة نسكافيه.

43 جرام زبدة أو مارجريت.

1/4 ملعقة صغيرة فانيلا. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع الشوكولاته، والماء ووضعها في جهاز الميكروويف وتركها لمدة 15 دقيقة حتي تذوب ونقوم بتقليبهم مع بعض ونقوم بوضع السكر، والنسكافيه وتقليبهم. ووضعهم في الميكروويف وتشغيله لمدة 3 دقائق وتقليبهم ووضع الزبدة والفانيليا وتقليبهم مع بعض. مكونات صوص الشوكولاته بالكريمة: 100 جرام شوكولاته بنكهة الحليب.

ربع كوب كريمة ثقيلة.

1 ملعقة كبيرة شراب ذرة.

20 جرام زبده غير مملحة. طريقة التحضير: إحضار وعاء ووضع الكريمة الكثيفة ووضع الشوكولاته المقطعة قطع صغيرة ووضع الوعاء في الميكروويف أو حمام المائي بدون لمس الوعاء الماء وتركه حتي تذوب الشوكولاته. نقوم بوضع الزبدة وشراب الذرة بعد تذويب الشوكولاته وتقليبهم حتي تصبح صوص ناعم ومتجانس، ترك الصوص جانباً حتي تبرد وتقديمه. مكونات صوص الشوكولاته بالقشطة: نص كوب قشطة.

ربع كوب حليب.

200 جرام شوكولاته مقطعة.

3 ملاعق كبيرة كاكاو بودرة.

57 جرام زبدة. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع القشطة، والزبدة، والحليب، وإحضار ماء ساخن وعمل حمام مائى وتقليبهم حتي يتجانس ووضع الكاكاو، والشوكولاته المقطعة مع التقليب حتي يتجانس. نقوم برفع الوعاء ووضع في وعاء جانباً حتي يبرد ونقوم بتزين الكيك. مكونات صوص الشوكولاته بالكراميل: ثلاثة أرباع كوب جرام سكر بني.

ثلثين كوب كريمة خفق.

10 ملاعق كبيرة زبدة.

113 جرام شوكولاته مقطعة. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع السكر البني، وكريمة الخفق، والزبدة، ونقوم بوضعها على نار متوسطة لمدة 3 دقائق مع التقليب حتي تغلي. نقوم بوضع الشوكولاته ونقليها لمدة 2 دقيقة حتي تذوب وتتجانس مع جميع المكونات . نقوم بتقديم الصوص دافئ وتغطيتها في الثلاجة حتي تستخدمه ويمكن إستخدامه بجانب الكيك، أو التشيز كيك، أو البراونيز. مكونات صوص الشوكولاته بالجبن الكريمي: 1/3 كوب حليب.

28 جرام شوكولاته.

51 جرام جين الكريمي.

1 ملعقة صغيرة خلاصة فانيلا.

2 كوب سكر ناعم. طريقة التحضير: إحضار وعاء ووضع الجبنة الكريمي، والحليب، والشوكولاته ونقوم بوضعها على نار منخفضة وتقليبهم حتي يختلط المكونات مع بعض وتذوب. نقوم بوضع الفانيلا، والسكر وتقليبهم مع الخليط السابق ووضعهم على الكيك أو الآيس كريم. عمر شويل - جدة طريقة عمل صلصة الشوكولاته للكيك باكثر من طريقة مختلفة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل صلصة الشوكولاته للكيك باكثر من طريقة مختلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.