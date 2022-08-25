الكيراتين الطبيعي المنزلي الرهيب لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمموج وجعله خيوط حرير

من المعروف أن اللحمة الشعر من أكثر الأشياء التي تنزعج منها كل فتاة وإمرأة بلا إستثناء سواء كبار السن أو صغار السن وهذه المشكلة قد يعاني منها الفتيات والرجال فكلا منهم يقومون بالبحث عن الأشياء التي تساعد على تنعيم الشعر الخشن وفرده، وغير ذلك فأن الشعر عامة من الأشياء التي تجعل الفتاة مميزة وتشعر بالثقة في نفسها ويكون مصدر سعادتها لذلك ترغب جميع السيدات في الحصول على شعر ناعم وطويل لأنه يجعلها تشعر بأنوثتها، لذلك الفتاة التي قد تعاني من الشعر القصير والخشن تشعر بالإحراج والخجل وتلجأ إلى إستخدام بعض الأدوات التي تكون قادرة على تنعيمه وفرده بكل سهولة وبشكل سريع فمن الممكن أن نستعمل السشوار أو مكواة الشعر فهذه الأدوات قادرة على تنعيمه ويكون كالحرير وهذا يتم في خلال عدة دقائق، ولكن تأثيرها يدوم لمدة يوم واحد أو يومين بالكثير وهذا الشيء مزعج وغير محبب وبجانب كل هذا يكون لهذه الأدوات أثر سلبي على صحة الشعر فهي تتسبب في تساقطه وجفافه وكذلك يكون لها دور في ظهور الكثير من المشاكل والتي قد يصعب التخلص منها.

مكونات الكيراتين الطبيعي في البيت

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من خل التفاح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت الزيتون.

طريقة عمل الكيراتين الطبيعي في البيت