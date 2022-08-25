نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حواوشي اسكندراني على أصوله بالخلطة والتتبيلة السرية وبطريقة المطاعم والطعم رهيب في المقال التالي

يمتنع العديد من الناس من شراء أى وجبات أو ساندويتشات تباع فى المطاعم نظرا لإرتفاع أسعارها، وعدم ضمان جودة ونظافة الأكلات فلا يقبلون على شرائها لضمان صحة أفراد الأسرة لذلك نوضح إليكى مكونات وطريقة عمل الحواوشى الإسكندرانى بنفس الطعم الذى يباع فى المطاعم وبنفس النكهة وغير هذا نضمن نظافة عمله، وتحضير الحواوشى يحتاج إلى مكونات معظمها تتوافر فى كل مطبخ بأسعار بسيطة جدا وفى متناول الجميع، ويتكون الحواوشى من اللحمة المفرومة والبصل المفروم والطماطم المفروم والفلفل الأخضر والثوم فيمكن تحضير الحواوشى بالطريقة التى سوف نقدمها إليكي بدون أن تأخذ منكى الكثير من الوقت، والحواوشى الإسكندرانى له طعم لذيذ وجميل جدا، وله نكهة رائعة. مكونات الحواوشي الإسكندراني كيلو واحد من اللحمة المفرومة

ثلاثة ثمرات من البصل

ثمرة واحدة من الطماطم مقطعة إلى مكعبات صغيرة

إثنين ثمرة من الفلفل الأخضر الحار

فص واحد من الثوم

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الزيت

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود المطحون

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الحبهان

ربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا

ربع ملعقة صغيرة الحجم من القرنفل

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الزنجبيل

كمية مناسبة من الخبز المصرى طريقة عمل الحواوشى الإسكندرانى فى البداية نقوم بتحضير وعاء ونخلط اللحمة المفرومة مع الملح والفلفل الأسود المطحون والحبهان والبابريكا والقرنفل والزنجبيل والطماطم المقطع ويتم خلطهم.

وبعد ذلك نقوم بتحضير الكبة ونضع بها البصل المقطع والفلفل الأخضر الحار والثوم المقطع ويتم فرمهم جيدا ثم نضعه على خليط اللحمة وأخيرا نضيف زيت الزيتون.

ثم نقوم بخلط جميع هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا خلطة حواوشي إسكندراني متجانسة.

ثم نقوم بفتح الخبز ونبدأ بحشو وتوزيع خلطة اللحمة المفرومة جيدا، ثم نقوم برص ساندويتشات الحواوشي الإسكندراني على صاج مدهونة بقليل من الزيت ثم نقوم بإدخالها فى الفرن على درجة حرارة متوسطة.

وبعد مرور الوقت نقوم بإخراج الصاج من الفرن ثم نقوم بوضع ساندويتشات الحواوشي الإسكندراني فى طبق التقديم ويقدم ساخن بأحلى وألذ طعم، وبألف صحة وهنا. عمر شويل - جدة حواوشي اسكندراني على أصوله بالخلطة والتتبيلة السرية وبطريقة المطاعم والطعم رهيب - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حواوشي اسكندراني على أصوله بالخلطة والتتبيلة السرية وبطريقة المطاعم والطعم رهيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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