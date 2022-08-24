نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل بطريقة ناجحة وبمذاق لذيذ بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الزيتون الأخضر المخلل ، من أكثر أنواع المخللات المفضلة لدي الكثيرين لما يتميز به من مذاق لذي وخاص، كما يفضل الكثيرين الزيتون الأخضر عن الزيتون الأسود الجاهز لأنه قد يحتوي على ألوان صناعية، كما يدخل الزيتون المخلل في إعداد العديد من الوصفات مثل البيتزا وحشوات الفطائر المختلفة وكذلك في إعداد حشوة الكريب الحادق وغيرها الكثير.

كما يوجد عدة وصفات مميزة ولذيذة يمكن تحضيرها في المنزل بطريقة بسيطة وغير مكلفة مثل طريقة عمل بسكويت النشا بالحليب البودرة سريع التحضير، أو طريقة عمل حلى البفاريا اللذيذة المميزة وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل.

مكونات الزيتون الأخضر المخلل

يوجد عدة أنواع للزيتون وكل نوع منه يختلف في مدة تخليله وكذلك في طريقة التخليل وسنتعرف فيما يلي على المكونات وهي كالتالي:

كيلو من الزيتون الأخضر التفاحي.

كوب من الملح.

كوب من عصير الليمون.

وكوب من الماء.

ملعقة كبيرة من السكر.

سبع ورقات لاورا.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الغير مطحون.

جزرة متوسطة مبشورة.

ثمرة فلفل أحمر حار أو بارد.

زيت.

طريقة التحضير

يمكن تحضير الزيتون الأخضر المخلل في المنزل بكل سهولة وسنتعرف فيما يلي على طريقة التحضير خطوة بخطوة وهي كالتالي: