طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل بطريقة ناجحة وبمذاق لذيذ بكل سهولة

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عمر شويل - جدة الزيتون الأخضر المخلل ، من أكثر أنواع المخللات المفضلة لدي الكثيرين لما يتميز به من مذاق لذي وخاص، كما يفضل الكثيرين الزيتون الأخضر عن الزيتون الأسود الجاهز لأنه قد يحتوي على ألوان صناعية، كما يدخل الزيتون المخلل في إعداد العديد من الوصفات مثل البيتزا وحشوات الفطائر المختلفة وكذلك في إعداد حشوة الكريب الحادق وغيرها الكثير.
كما يوجد عدة وصفات مميزة ولذيذة يمكن تحضيرها في المنزل بطريقة بسيطة وغير مكلفة مثل طريقة عمل بسكويت النشا بالحليب البودرة سريع التحضير، أو طريقة عمل حلى البفاريا اللذيذة المميزة وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل.
مكونات الزيتون الأخضر المخلل
يوجد عدة أنواع للزيتون وكل نوع منه يختلف في مدة تخليله وكذلك في طريقة التخليل وسنتعرف فيما يلي على المكونات وهي كالتالي:
- كيلو من الزيتون الأخضر التفاحي.
- كوب من الملح.
- كوب من عصير الليمون.
- وكوب من الماء.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- سبع ورقات لاورا.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الغير مطحون.
- جزرة متوسطة مبشورة.
- ثمرة فلفل أحمر حار أو بارد.
- زيت.
طريقة التحضير
يمكن تحضير الزيتون الأخضر المخلل في المنزل بكل سهولة وسنتعرف فيما يلي على طريقة التحضير خطوة بخطوة وهي كالتالي:
- نقوم بإحداث شق في نصف كل ثمرة زيتون بالطول.
- ثم نقوم بنقع كمية الزيتون في كمية مناسبة من الماء بحيث يكون مغمور تماما بالماء ونخلط مع الماء عصير نصف ليمونة.
- ونقوم بنقع الزيتون في الماء لمدة ثلاث أيام مع تغير الماء مرتين في اليوم حتي نتخلص من المذاق المر، وفي كل مرة نقوم فيها بتغير الماء نخلط معه عصير نصف ليمونة.
- ثم نقوم بخلط الزيتون بعد نقعه لثلاثة أيام مع الفلفل الأسود وورق اللاورا والفلفل الحار والجزر المبشور ونقلبهم جيدا.
- ثم نقوم بإحضار برطمان بحجم مناسب ونخلط فيه كوب الماء مع كوب عصير الليمون وكوب الملح وملعقة السكر ونقلبهم جيدا.
- ثم نضع الزيتون مع بقية المكونات التي خلطناها معه داخل البرطمان، ويجب أن يكون في البرطمان مساحة فارغة بعد إضافة الزيتون.
- ثم نضع في أعلى البرطمان قشر ثمرتين ليمون ونصب فوقهم كمية مناسبة من الزيت بحيث يغمر الزيت وجه البرطمان أو مقدار نصف كوب.
- بعد ذلك نغلق البرطمان بإحكام ونحتفظ به لمدة تتراوح من ٣٥ إلي ٤٠ يوم.
- ثم يكون جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.
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