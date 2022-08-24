بدون اي مواد حافظة اسهل طريقة لعمل لانشون الفراخ بطعم ومذاق جميل 

يعتبر الدجاج من اشهى اللحوم المفيدة للجسم التى تساعد على حرق الدهون والتخلص السريع من الوزن الزائد، كما أنه يحتوى على فيتامين د والزنك والفسفور الذين لهم أهمية كبيرة فى تطوير خلايا الجسم وتقوية العظام والأسنان، كما أنه معالج متكامل لمرض فقر الدم المعروفة باسم الانميا، فالكثيرون يفضلون تناول الدجاج فى العديد من الأطعمة، منها لانشون الفراخ الذى يتمتع بطعم لذيذ ومذاق طيب محبب للاطفال والكبار، خاصة فى العام الدراسي فهو وجبة خفيفة سريعة التحضير يطالبونها باستمرار، لاكن معظم الأمهات تفضل عدم شراء اللانشون الجاهز، لعدم معرفة المكونات وكمية المواد الحافظة التى تضر بصحة وعافية الجسم، فمن السهل صنع لانشون الفراخ بطريقة سهلة ومكونات بسيطة ينتج عنها ألذ وأجمل طعم للانشون بدون اى تكلفة وضمان الطعم اللذيذ له، والاستفادة من فوائده الصحية العديدة التى توجد بداخله، فهو يحتوى على البروتين والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين أ والعديد من المعادن والفيتامينات الضرورية التى يحتاجها الجسم لإمداده التغذية السليمة خاصه الأطفال فى مراحل نموهم وتطويرهم سوف تعطيهم هذه الوجبة العناصر الغذائية المطلوبة لتغذية خلايا المخ والحماية من الانميا وفقر الدم، كما أنه يحسن ويقوى الزاكرة وينشط الدورة الدموية داخل الجسم، أنه وجبه متكاملة تشعرنا بالشبع والراحة لفترة طويلة، لهذا يجب اتباع هذه الخطوات التالية لتحصلين على كمية وفيرة من لانشون الفراخ بطريقة سهلة غير مرهقه .

طريقة عمل لانشون الفراخ

مقادير عمل لانشون الفراخ ;

نصف كيلو فراخ مخليه ومفرومة

ربع كوب من الزيت النباتي

2 حبة من البيض

2 من ورق الغار

ملعقة كبيرة من الفلفل الاسود حصى أو زيتون مخلى شرائح

ربع ملعقه صغيره من الحب هان المطحون

2 ملعقة كبيرة من الدقيق

4 قطع جبنه كيري

نصف ملعقه صغيره عسل

1 ملعقة من البابريكا

1 ملعقة كبيرة من البصل البودر

نصف ملعقه من الثوم البودر

ربع ملعقه ملح ورشه فلفل اسود

طريقة تحضير لانشون الفراخ

أولا نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي أو الكبة، لفرم المكونات، ثم نضيف الفراخ و الزيت والبيض والجبنه الكيرى و والعسل والملح والفلفل المطحون، والدقيق والبابريكا والبصل البودر والثوم البودر، والحب هان ثم نقوم بخلط المكونات جيدا حتى تتجانس تماماً وتصبح عجينة طرية وناعمة، ثم نقوم بإضافة الزيتون الشرائح أو الفلفل الحصى حسب الرغبة ونقلب باستخدام ملعقة ثم نقوم بلفها بكيس استريتش على هيئة البون بون و نتأكد بتفريغ الهواء بداخلها، بعد ذالك قومى بلفها مره اخرى بورق الألمنيوم لضمان عدم دخول أى ماء داخلها، ثم نقوم بإحضار وعاء كبير به ماء مغلى ونضعة على النار ثم نضيف رول اللانشون ونضع ورق الغار ويترك على النار لمدة ساعة حتى تمام النضج، يمكنك اختبار نضج اللانشون بوضع سكينه إذا كانت فارغة بدون اى خليط، يمكنك رفعه من على النار، ثم يفك من الكيس البلاستيك وورق الالمنيوم ويقطع شرائح رفيعة ويقدم بالهنا، يمكن حفظه داخل علبة بلاستيك محكمة الغلق ونضعها داخل الثلاجة لحين تناوله .