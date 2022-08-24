كريم لتقشير اليدين وتبييضها من اول استعمال لن تصدقي بياض ونعومه يديكي وقدميك هتنور من تاني

كريم لتقشير اليدين وتبييضها له طرق طبيعية بسيطة من الممكن أن تتم وبمنتهى السهولة، وذلك للحصول على أفضل مستوى من النضارة ولون مناسب وموحد لتلك المناطق الأكثر عرضة لعوامل تغيير اللون الخارجية، وأكثر تعرض للملوثات، وفيما يلي نقدم أبرز الوصفات التي تساعد في التبييض للجلد بهذه المناطق، حيث تعتبر مختلف الوصفات الطبيعية مجدية ومفيدة للبشرة حال الالتزام بالتطبيق، ومن خلال التقرير نقدم مكونات لها دور في تحسين لون القدمين واليدين، وفي أقل وقت ممكن.

كريم لتقشير اليدين وتبييضها

من الممكن أن تتم خطوة تبيض اليدين والرجلين من خلال استعمال وصفة الليمون مع السكر والتي تعتبر أنجح الوصفات التي من الممكن أن يتم عملها في المنزل حيث أن كل المكونات متوفرة، ومن الممكن استخدام ما يلي:

المكونات

ملعقة من السكر.

عصير ليمونة.

فيتامين إي.

ملعقة من الجلسرين.

طريقة التحضير

تلك الوصفة من الممكن أن يتم إعدادها بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

لا بد وأن يتم استخدام الوعاء الملائم للخلط.

ضعي السكر والليمون مع التقليب المستمر.

عليك استخدام الخليط بعد إضافة الفيتامين إي والتقليب الجيد.

تلك الوصفة من السهل استخدامها بكل سهولة، وذلك للحصول على أفضل تركيبة، وتسهم في التخلص من أي لون داكن، وإزالة التشققات في تلك الأماكن من الجلد سواء اليدين أو القدمين.

لا بد من فرك الجلد جيدا، وذلك قبل إزالة الخليط.

يتم غسل الجلد بالماء الفاتر، وتكرر التطبيق مرتين في الأسبوع.

وصفة جل الصبار والنشا لتقشير اليدين وتبييضها

من أفضل الوصفات التي من الممكن أن تستخدم لتجديد خلايا الجلد، وتبييضها، والوصفة مكوناتها على هذا النحو الآتي:

المكونات

ملعقة من النشا.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من الفازلين.

طريقة التحضير