تكات عمل الحجازية بسهولة .. هتعملي احلى حجازية لذيذة وطرية

تكات عمل الحجازية بسهولة حيث يعتبر طبق الحجازية اللذيذة من أشهى الحلويات وهو أحد الحلويات الشرقية القديمة والتقليدية العريقة والتي يحبها الكبار والصغار، ولها مذاق وطابع خاص بها يعكس أصالتها ومذاقها الفريد، وهي لذيذة وشهية وخاصة حينما تُقدم مع مشروب سواء كان ساخن في الشتاء أو بارد في الصيف، وهي من الحلويات المناسبة لفصل الشتاء ويمكن أكلها في الصيف أيضاً وهي نوع يمكن عمليه بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات متوافرة في كل منزل وإليكم الطريقة.

تكات عمل الحجازية بسهولة

الحجازية حلوى اقتصادية وسريعة التحضير وهي ذات قيمة غذائية عالية ويمكن إعدادها بالطريقة التالية:

مقادير عجين الحجازية

2 كوب ونصف من السميد.

كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

كوب من السمن مع الزيت.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

المقادير حشوة الحجازية

كوب من السكر.

كوب من السميد.

نصف كوب من الفول السوداني.

نصف كوب من الزبيب.

2 ملعقة كبيرة من الماء.

2 ملعقة كبيرة من القرفة البودرة.

تكات تحضير الحجازية

نحضر وعاء عميق ونخلط فيه الخميرة، وربع كوب سكر، ونصف كوب الماء الدافئ ونترك الخميرة للتفاعل مع السكر والماء قليلاً. نقوم بخلط السميد والدقيق، والبيكنج بودر والملح في وعاء عميق آخر. نقوم بإضافة الزيت والسمن مع التقليب ثم نسكب الخميرة بعد أن تكون قد تخمرت بالكامل. ثم نخلط كل المكونات ونقوم بالعجن اليدوي البسيط مع القليل من الماء. نتوقف عن العجن عند الوصول إلى عجينة ناعمة. بعد ذلك نترك العجينة لترتاح لمدة ساعة. نقوم بخلط السكر والسميد والقرفة، مع الزبيب والفول السوداني والماء، ويتم تقليب المكونات جيدًا. نقوم بفرد نصف العجين في صينية مستطيلة الشكل ثم نضع الحشو ثم نضيف النصف الآخر من العجين وتزين بالشوكة ثم تدخل الفرن المتوسط لمدة ثلث ساعة ثم تسقى بالشربات.

ما هي الحجازية

هي حلوى شرقية مستوحاة من البلدان العربية كما هو ظاهر من اسمها وتناسب جو المناسبات الشعبية والأعياد الدينية، وهي حلوى اقتصادية وسهلة، حيث إنها مزيج من السميد والدقيق والمكسرات والقرفة، ويمكن تناولها بين الوجبات أو تقديمها للضيوف ويمكن أيضاً تناولها في وجبتي الإفطار أو العشاء وهي وجبة سريعة ومغذية للأطفال.