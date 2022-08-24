المقشر القنبلة لتفتيح وتقشير اليدين والرجلين وإزالة الجلد الميت والبقع الغامقة من أول مرة

مقشر طبيعي لليدين والرجلين، يعد تقشير اليدين والقدمين من الأمور الهامة التي يجب أن نعانى بها باستمرار، حيث أن القدمين يتراكم عليها الكثير من القشور والجلد الميت الذي يتسبب في جفاف وخشونة الجلد، وتعد الوصفات الطبيعية من أكثر الوصفات التي تعمل على إزالة خلايا الجلد الميت وبالتالي تجديد الجلد والعمل على ظهور طبقات جلد جديدة تحسن من مظهر البشرة، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتي طريقة عمل مقشر طبيعي.

إعداد مقشر لليدين

المكونات

معلقة كبيرة من القهوة.

معلقة سكر كبيرة.

معلقة ماء ورد كبيرة.

تحضير مقشر لليدين بالقهوة

نخلط القهوة مع السكر ونضع ماء الورد تدريجياً حتى نحصل على مقشر غير سائل.

نضع المقشر على اليدين ونفرك المقشر بحركات دائرية، ثم نترك المقشر على بشرة اليدين لمدة عشر دقائق، ثم تغسل اليدين بالماء.

هذه الوصفة سوف تزيل خلايا الجلد الميت المتراكم على سطح البشرة وتعمل على تفتيح اليدين والتصبغات الموجودة عليها.

إعداد وصفة لتقشير القدمين

المكونات

ماء دافىء.

معلقة صغير كربونات الصوديوم.

معلقة صغيرة من الملح.

تحضير وصفة لإزالة الجلد الميت من القدمين

نحضر وعاء كبيرة مملوء به ماء ساخن، ثم نضيف كربونات الصوديوم والملح بداخله، ونقوم بنقع القدمين في الماء لمدة ربع ساعة حتى يذوب الجلد الخشن الموجودة في بطن القدم.

تحضير مقشر للقدمين

المكونات

معلقة كبيرة من معجون الأسنان.

معلقة صغيرة من الملح.

صنفرة القدم.

إعداد مقشر طبيعي للقدمين

نحضر وعاء صغير ونخلط المعجون بالملح ونقوم بوضع الخليط على القدم وبواسطة صنفرة القدم نقوم بدعك القدمين جيداً حتى نزيل الطبقة الخارجية من القدم.

نغسل القدم بالماء، ثم تدهن بالفازلين الطبي.

قبل البدء بعمل مفرش للقدمين يجب علينا نقع القدم في الماء الساخن حتى تسهل علينا إزالة الطبقة الخارجية من على القدم، حيث أنه هذه الوصفة سهله وبسيطة لإزالة القشور والجفاف من على سطح الجلد، حيث أن معجون الأسنان بعمل على تقشير الجلد طبيعياً دون أن يتسبب في احمرار الجلد، كما أن الملح من المقشرات الطبيعية التي تزيل الجلد الميت المتراكم على سطح البشرة ويعمل على تنعيم الجلد.