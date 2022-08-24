نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر قوي وفعال لتقشير الجلد الميت من الوجه والجسم كله وإزالة الأسمرار نهائياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة إزالة خلايا الجلد الميت من على البشرة يعمل على تفتيح ونضارة البشرة، كما أنه يزيل التصبغات الموجودة بالجسم والوجه واعطاء البشرة الحيوية واللمعان، ويعد التقشير من أفضل الوسائل للحصول على بشرة متوهجة ونظيفة، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتى طريقة عمل خلطة لتقشير الوجه والجسم وإعادة البشرة بلونها الطبيعى الموحد وإزالة البقع الداكنة من عليها.

وصفة لإزالة خلايا الجلد الميت من على الجسم

المكونات

3 معالق كبيرة من الترمس المطحون.

معلقتين كبار من الزبادى.

معلقة كبيرة من زيت جوجوبا.

عصير ليمونة.

معلقة كبيرة من الجلسرين الشفاف.

ماء ورد للعجن.

تحضير مقشر للجسم

نحضر وعاء ونضع بداخله الترمس والزبادى وزيت الجوجوبا والليمون والجلسرين، ثم نضيف ماء الورد تدريجياً للحصول على عجينة متماسكة ولينة.

نقوم بعمل شاور للجسم كله بماء ساخن لتفتيح المسام، ثم نضع المقشر على كل أجزاء الجسم ونتركها لمدة ربع ساعة.

بواسطة اللوفة المغربية نقوم بدعك المقشر من على الجسم، ثم نغسل الجسم بالماء البارد لغلق المسامات.

نضع مرطب أو زيت جونسون للجسم.

هذه الوصفة سوف تعمل على تجديد خلايا الجلد الميت المتراكم على الجلد وتزيل البقع والاسمرار الموجود بالجسم، مما تعمل على تفتيح البشرة واعطاء الجلد النضارة والنعومة والمظهر الخارجي الجذاب.

تقشير خلايا الجلد الميت من على الوجه

المكونات

معلقة كبيرة من القهوة.

معلقة كبيرة من السكر.

ماء فاتر.

تحضير وصفة لتقشير الوجه

نحضر وعاء صغير ونضع بداخله القهوة والسكر ونضيف قطرات الماء حتى نحصل على قوام متماسك.

نغسل الوجه بالماء والغسول قبل البدء بالوصفة، ثم يجفف، نضع المقشر على الوجه والرقبة، ونتركه لمدة دقيقتين، ثم ندعك المقشر من على الوجه بحركات دائرية خصوصاً فى مناطق الأنف والجبين والذقن جيداً، ثم نغسل بابماء الفاتر.

نضع ماء ورد بعد الوصفة لغلق المسامات.

هذه الوصفة سوف تعطيك نتائج باهرة مبهرة لإحتوائها على القهوة المضادة للأكسدة التى تعمل على إزالة الجلد الميت وإعادة البشرة الملمس واللون الطبيعى الموحد، كما أنها ممتازة فى القضاء على الهالات السوداء الذى يعانى منها الكثير من الأشخاص.