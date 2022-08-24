نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة النشا والبنجر لترطيب وتوريد الخدود والشفايف طوال اليوم بشكل طبيعي وجذاب في المقال التالي

تلجأ جميع الفتيات إلى استخدام العديد من مستحضرات التجميل المتنوعة حتى تبرز جمالها وتجعل كل فتاة تلف الانظار اليها ويكون شكلها جميل وجذاب، وتستخدم الروج بمختلف الوانه واشكاله كمستحضر تجميلي او كريمات التنت التي ظهرت بشكل كبير في توريد الخدود والشفايف وكل ذلك قد يكون مكون من مواد كيميائية قد تضر ببشرتها، فيمكنهم استخدام بعض الخلطات الطبيعية مثل النشا والبنجر لتوريد الخدود. خلطة النشا والبنجر لتوريد الخدود والشفايف المقادير: ثمرة واحدة صغيرة من البنجر.

كمية مناسبة من الماء.

ملعقة كبيرة الحجم من زبدة الشيا.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفازلين الطبي.

ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

نصف ملعقة صغيرة من أي نوع زيت العطري.

استخدام علبة صغيرة محكمة الغلق. طريقة التحضير خلطة توريد الخدود والشفايف ناتي إناء عميق ونرفعه على النار هادئة ثم نضيف اليه كمية مناسبة من الماء ونتركه حتى يتم غليانه ثم نغسل ثمرة واحدة من البنجر و يتم تقشيرها وتقطيعها إلى مكعبات صغيرة.

نضع قطع البنجر في الماء المغلى ونتركها في الماء حتى يتم سلقها بشكل جيد ثم نرفع الإناء من على النار ونصفي قطع البنجر من الماء حني يخلو من الماء تماما ثم نضعه في طبق عميق.

نهرس قطع البنجر جيدا حتى تصبح ناعمة ثم نضع عليها ملعقة صغيرة من نشا الذرة ثم نضيف عليها نصف ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي ونقلبهم مع بعض.

نقوم بإضافة نصف ملعقة صغيرة من أي زيت عطري.

نأتي بوعاء اخر ونضع به ملعقة كبيرة من زبدة الشيا وندخلها المايكرويف ونتركها وقت كافي حتى يتم ذوبان زبده الشيا.

نضيف زبدة الشيا على جميع المكونات الخلطة ونقلبهم مع بعض حتي يتم مترجم.

ونقوم بتحضير علبة صغيرة ذات غطاء محكم الغلق ونضع به خليط النشا والبنجر ونتركه في الثلاجه حتي يتماسك القوام.

نترك العلبة في الثلاجة حتى نلاحظ لن قوام خلطة النشا والبنجر قد تماسك ونبدأ في استخدامه بشكل يومي ونضع جزء منه على الخدود والشفايف ونلاحظ الفرق والنتيجة المبهرة.

نحفظ خليط النشا و البنجر في الثلاجة مرة اخرى كنوع من الحفظ. عمر شويل - جدة وصفة النشا والبنجر لترطيب وتوريد الخدود والشفايف طوال اليوم بشكل طبيعي وجذاب - ثقفني

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