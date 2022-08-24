نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدلكة المغربية السحرية لتبييض وتفتيح البشرة وإزالة أي بقع داكنة وتصبغات في دقائق في المقال التالي

تعد الدلكة المغربية من بعض الأعشاب والزيوت الطبيعية التى تستخدم في تدليك وفرك البشرة والجسم، نقوم بتحضير الدلكة المغربية لتفتيح الجسم لإزالة الجلد الميت واسمرار البشرة و الجسم وتفتيحهم، وتطبق هذه الدلكة المغربية للعروس قبل الزفاف للحصول على بشرة نقية وفاتحة، وتساعد الدلكة على تجديد خلايا البشرة والحفاظ على صحتها، ومن فوائدها شد البشرة وتأخير ظهور التجاعيد وغيرها من الفوائد التى سوف تعرف عليها من خلال هذا المقال. طريقة تحضير الدلكة المغربية لتفتيح البشرة والجسم المكونات:- كوب من الصابون المغربي.

ربع كوب من زيت اللوز المر.

كوب من السدر المطحون.

كوب من ملح الحليب.

كوب من ونصف من زبدة الشيا الخام.

ملعقة من الحناء.

ملعقة من الطحينة. طريقة التحضير:- نقوم بإحضار وعاء ونضع به السدر المطحون ونضيف عليه الصابون المغربي ونقلب حتى يختلطوا سويا.

نضيف زيت اللوز المر ونخلط حتى يتداخل مع باقي المكونات.

نضيف ملح الحليب ونقلب مرة اخرى ثم نقوم بتذويب زبدة الشيا على حمام مائي ساخن.

نقوم بإضافة زبدة الشيا الذائبة على المكونات ونقلب جيدا حتى تتجانس كل المكونات مع بعضها.

إذا لاحظنا أن الخليط سائلا نقوم بإضافة القليل من السدر المطحون.

يترك الخليط حتى يبرد تماماً ويوضع في علبة محكمة الغلق لحين الاستخدام.

للاستخدام على الجسم نقوم بإحضار مقدار مناسب للجسم ونضيف عليه الحناء والطحينة ونقوم بالتقليب جيداً.

نقوم بملء البانيو بالماء الساخن ونقوم بالجلوس به لمدة نصف ساعة ثم نقوم بفرد الخليط على الجسم وتدليكه بشكل دائري.

يترك الخليط على الجسم لمدة ربع ساعة تقريباً ثم نقوم بغسل الجسم بالماء الدافئ.

نقوم بإحضار نفس الخليط ويوضع على الجسم مرة أخرى ونتركه لمدة ١٠ دقائق ثم نغسل الجسم بالماء الساخن ثم الماء البارد لكى تقوم بغلق مسام الجسم.

نقوم بفرك الجسم بالليفة المغربية بحركات دائرية سوف نلاحظ إزالة الجلد الميت والقشور الموجودة بالجسم.

يغسل الجسم جيدا ثم يرطب بملطف الجسم. فوائد الدلكة المغربية للبشرة تعمل على تفتيح الاماكن الداكنة بالجسم وتساعد على تفتيح البشرة.

تساعد على إزالة الكلف والنمش من الجسم.

تساهم في توحيد لون البشرة وتنقيها من الشوائب.

تقوم بمعالجة البشرة الجافة والتخلص من الجلد الميت.

تعمل على توريد البشرة وإعطائها مظهرا صحيا. عمر شويل - جدة الدلكة المغربية السحرية لتبييض وتفتيح البشرة وإزالة أي بقع داكنة وتصبغات في دقائق - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدلكة المغربية السحرية لتبييض وتفتيح البشرة وإزالة أي بقع داكنة وتصبغات في دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.