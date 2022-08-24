قنبلة التفتيح كريم البنجر والنشا لتبيض فوري للبشرة وتوريد الخدود

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عمر شويل - جدة كريم البنجر والنشا لتبييض البشرة، تهتم الكثير من السيدات بالحصول على بشرة صافية خالية من المشكلات، لأن البشرة البيضاء تظهر جمال المرأة لذلك يبحثون عن الوصفات الطبيعية الفعالة التي تساعد في الحصول على بشرة بيضاء، لأن إنتشار الحبوب والتصبغات والمناطق الداكنة بالبشرة يسبب لهم الضيق والإخراج، واستخدام مستحضرات التجميل يسبب أضرار للبشرة ولذلك يفضلون استخدام الكريمات الطبيعية.

قنبلة التفتيح كريم البنجر والنشا لتبييض البشرة

المكونات

بنجر.

نشا.

ماء الورد.

زيت جنين القمح.

زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام

عليك بشر البنجر وتصفيتة للاستخدام العصير الناتج، ثم قومي بإضافة ماء الورد وإضافة النشا عليك تقليب المكونات جيداً، ثم قومي بوضع الخليط على النار ثم قومي برفع وتركة جانباً حتي يبرد وضعي زيت جنين القمح وزيت جوز الهند، ثم قومي بخلط المكونات جيداً ستحصلين على قوام كريمي مميز، قومي بوضع الكريم في علبة محكمة ووضعة في الثلاجة لحين الرغبة في استخدامة.

كنز رباني لتفتيح البشرة وتوريد الخدود

المكونات

كوب من عصير البنجر.

ملعقتين من الأرز المطحون.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الشاي الأخضر.

ملعقة من الجلسرين.

طريقة التحضير والاستعمال

قومي بإحضار وعاء وضعي عصير البنجر، ثم قومي بإضافة الأرز المطحون والنشا، عليك تقليب المكونات جيداً وترك الخليط على نار هادئة حتى يصبح القوام ثقيل، ثم عليك إضافة الشاي الأخضر والجلسرين، قومي بخلط المكونات جيداً وعليك إحضار علبة محكمة الغلق وضعي الكريم به.

أسهل طريقة لعمل كريم البنجر والنشا بالخطوات

المكونات

عصير البنجر.

زبادي.

كركم.

اللوز المطحون.

طريقة التحضير والاستخدام

عليك وضع كمية مناسبة من عصير البنجر، وإضافة الزبادي والكركم واللوز المطحون، عليك خلط المكونات جيداً حتي تمتزج مع بعضها، ثم قومي بغسل البشرة جيداً وتجفيفها، قومي بتوزيع الخليط على البشرة وتركة لمدة 20 دقيقة، ثم قومي بغسل البشرة جيداً بالماء الفاتر، عليك الاستمرار على هذه الوصفة يومياً حتي تحصلين على نتيجة فعالة، فهذه الوصفة من مكونات طبيعية مفيدة للبشرة ولا تسبب أي أضرار فيمكنك استخدامه في أي وقت دون حدوث مشكلات للبشرة نهائياً.