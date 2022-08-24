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طرق لنضج اللحم بسرعة، يعد اللحم من الأكلات التي لا غنى عنها في إي بيت لأنة يعتبر من الأكلات المفيدة لبناء الجسم، ولكن نظرا لغلاء الأسعار فيمكن إحضار لحوم كبيرة إلى حد ما وهذا يصعب أن تنضج سريعاً، لهذا السبب سوف بالتحدث عن طرق لسلق اللحم وجعله ناضج في وقت قليل، حيث يوجد عدة مكونات تساعد على حل هذه المشكلة، إليكم طرق نضج اللحم سريعاً. أولا: إضافة السكر لسلق اللحم سريعا نقوم بإحضار إناء ونضع به كمية من الماء ويرفع على النار ويترك حتى الغليان.

نقوم بإضافة بصلة صغيرة وحفنة من ورق اللورا التي يعطى المرقة رائحة ذكية.

نضيف قطع اللحم ونقوم بتغطيتها ثم نتركها على النار لمدة نص ساعة تقريبا.

نضع ملعقتين من السكر إلى المرقة حتى تساعد على نضج اللحم سريعاً.

لا يوضع السكر بطريقة مفرطة حتى لا تصلح المرقة ذات مذاق محلى. ثانياً: استخدام وعاء الضغط نقوم بإحضار وعاء الضغط ونقوم بملئ نصفها ماء ثم نضع اللحم المقطع ثم نقوم بغلقها جيدا وتترك على النار حتى تنضج تماماً.

يساعد وعاء الضغط على تسوية اللحم بشكل سريع في خلال نصف ساعة لأنها تقوم بتكميم البخار بداخلها حتى تستوى اللحم سريعا.

يجب الحرص عند استخدام وعاء الضغط عند رفعها من على تترك لمدة ساعة وتنفيس الوعاء من خلال المكان المخصص لخروج البخار من الوعاء ثم تفتح حتى لا تنفجر. ثالثاً: إضافة نواة التمر إلى المرقة يساعد نواة التمر على تسوية اللحم سريعا فلذلك يجب وضع كمية قليلة من نواة التمر مع مرقة اللحم أثناء طهيها.

تترك النواة بداخل المرقة حتى تنضج تماماً ثم تتم إزالته من المرقة وتقديمها. رابعاً:عدم إضافة الملح أثناء التسوية يجب عدم وضع أي نوع من أنواع التوابل المجففة وخاصة الملح إلى المرقة خلال فترة السلق حتى لا تعرقل عملية التسوية. خامساً: اختيار نوع اللحم يجب اختيار نوع جيد من اللحم حيث توجد لحوم صغيرة وتنصح سريعاً لذلك يجب الحرص على إحضارها حتى لا تتعرض لفترة طويلة من السلق. عمر شويل - جدة ملعقة واحدة ضفيها على اللحمة وهتستوي بسرعة الصاروخ وهتبقي زي الزبدة مهما كان حجمها - ثقفني

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