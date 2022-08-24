نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية نمو الشعر اسرع لو عندك ملعقة فازلين تعالي أقولك هيخلي شعرك طويل في المقال التالي
تبحث الكثير من السيدات على الحصول على شعر لامع وانسيابي وهناك العديد من الطرق الصحية والطبيعية ورخيصة الثمن التي تساعد في فرد الشعر والتخلص من تجاعيده والهيشان المزعج وسوف نتناول خلال هذا المقال طريقة الحصول على شعر ناعم بأسهل الطرق وأقل المكونات ومن أهمها الفازلين الطبي حيث يعتبر الفازلين من ضمن المكونات التي استخدمت منذ قديم الزمان في فرد الشعر وسوف نتناول طريقة استخدمه وأهميته بالتفصيل.
طريقة استخدام الفازلين
هناك طرق عديدة يمكن من خلالها استخدام الفازلين لفرد وتنعيم الشعر سوف نتناول أهمها خلال تلك السطور
المكونات
- ملعقة صغيرة من الفازلين.
ملعقة متوسطة من جل الصبار.
ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
قطرات من زيت اللوز.
طريقة التحضير
- نقوم بإحضار إناء ونضع به ملعقة من الفازلين ثم نضيف إليه جل الصبار مع التقليب المستمر.
- نقوم بإضافة ملعقة من زيت الزيتون إلى تلك المكونات مع التقليب المستمر.
وأخيرًا نقوم بوضع قطرات من زيت اللوز.
نقوم بغسل الشعر جيدًا بالشامبو.
نقوم بتجفيف الشعر من أي ماء عليه.
نقوم بوضع تلك المكونات على فروة الرأس من الجذور حتى الأطراف.
نقوم بتغطية الشعر بفوطة دافئة ونتركه حوالي ساعة.
نقوم بشطف الشعر جيدًا.
يمكن تكرار تلك الوصفة مرتين في الاسبوع وسوف نحصل على نتيجة رائعة خلال شهر واحد.
اهمية الفازلين
توجد فوائد عديدة للفازلين سوف نتناول أهمها خلال تلك السطور
- يساعد الفازلين في فرد الشعر والتخلص من الهيشان.
يساعد الفازلين في ملئ فراغات الشعر والتخلص من الصلع المبكر.
- كما أنه يساعد الفازلين في تكثيف و تطويله و التخلص من الشعر التالف الناتج من آثار الصبغة و المكواة.
- حيث أنه يساعد الفازلين في منع تقصف الشعر وتقوية البصيلة.
الاهتمام بالفيتامينات والمعادن لتقوية ونمو الشعر
- مثل أي جزء آخر من الجسم ، يتطلب الشعر مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية لنمو صحي. من الأفضل الحصول على الفيتامينات والعناصر الغذائية من نظامك الغذائي ، لكن المكملات التي قد تهتم بها تشمل:
- فيتامين أ. فيتامين ب 7 المعروف بالبيوتين. فيتامين سي. فيتامين د. فيتامين هـ ، زنك ، حديد. أوميغا 3 وأوميغا 6.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية نمو الشعر اسرع لو عندك ملعقة فازلين تعالي أقولك هيخلي شعرك طويل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.