كيفية نمو الشعر اسرع لو عندك ملعقة فازلين تعالي أقولك هيخلي شعرك طويل

تبحث الكثير من السيدات على الحصول على شعر لامع وانسيابي وهناك العديد من الطرق الصحية والطبيعية ورخيصة الثمن التي تساعد في فرد الشعر والتخلص من تجاعيده والهيشان المزعج وسوف نتناول خلال هذا المقال طريقة الحصول على شعر ناعم بأسهل الطرق وأقل المكونات ومن أهمها الفازلين الطبي حيث يعتبر الفازلين من ضمن المكونات التي استخدمت منذ قديم الزمان في فرد الشعر وسوف نتناول طريقة استخدمه وأهميته بالتفصيل.

طريقة استخدام الفازلين

هناك طرق عديدة يمكن من خلالها استخدام الفازلين لفرد وتنعيم الشعر سوف نتناول أهمها خلال تلك السطور

المكونات

ملعقة صغيرة من الفازلين.

ملعقة متوسطة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

قطرات من زيت اللوز.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء ونضع به ملعقة من الفازلين ثم نضيف إليه جل الصبار مع التقليب المستمر.

نقوم بإضافة ملعقة من زيت الزيتون إلى تلك المكونات مع التقليب المستمر.

وأخيرًا نقوم بوضع قطرات من زيت اللوز.

نقوم بغسل الشعر جيدًا بالشامبو.

نقوم بتجفيف الشعر من أي ماء عليه.

نقوم بوضع تلك المكونات على فروة الرأس من الجذور حتى الأطراف.

نقوم بتغطية الشعر بفوطة دافئة ونتركه حوالي ساعة.

نقوم بشطف الشعر جيدًا.

يمكن تكرار تلك الوصفة مرتين في الاسبوع وسوف نحصل على نتيجة رائعة خلال شهر واحد.

اهمية الفازلين

توجد فوائد عديدة للفازلين سوف نتناول أهمها خلال تلك السطور

يساعد الفازلين في فرد الشعر والتخلص من الهيشان.

يساعد الفازلين في ملئ فراغات الشعر والتخلص من الصلع المبكر.

يساعد الفازلين في ملئ فراغات الشعر والتخلص من الصلع المبكر. كما أنه يساعد الفازلين في تكثيف و تطويله و التخلص من الشعر التالف الناتج من آثار الصبغة و المكواة.

حيث أنه يساعد الفازلين في منع تقصف الشعر وتقوية البصيلة.

الاهتمام بالفيتامينات والمعادن لتقوية ونمو الشعر