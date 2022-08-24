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يعد تخزين الخبز بطريقة صحيحة من الأشياء المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار حيث يجب حفظ الخبز بطريقة صحيحة وسليمة حيث أن الطريقة الخاطئة للحفظ يمكن أن تسبب أضرار كثيرة لصحة الإنسان وسوف نعرض في هذا المقال خطورة تخزين الخبز بطرق يمكن أن تؤذى الإنسان في الفريزر والتي يجب علينا إدراكها جيداً لتجنب الأمراض التي يمكن أن تؤدي إلى الموت كما أن يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على الجهاز الهضمي . خطورة تجميد الخبز في الفريزر يعتبر تجميد الخبز من الأشياء المضرة للغاية بسبب وجود مادة الديوكسين المسرطنة التي تتفاعل مع درجة الحرارة تحت الصفر. كما أن مادة الديوكسين تمثل خطورتها في أنها يمكن أن تنتقل من الأم إلى الجنين وتعمل على تشوهات الجنين. كما يمكن أن تنتقل هذه المادة عبر لبن الأم لذلك تصنف هذه المادة من المواد شديدة الخطورة على الصحة العامة وعلى الطفل أيضاً. من المعروف أن مكونات الخبز هي الملح والخميرة والماء والدقيق . لكن الذي يمثل الخطر هو الأكياس البلاستيك التي تحفظ الخبز فعند تعرض هذه الأكياس البلاستيك لدرجة حرارة تحت الصفر درجة مئوية فأنها تنتج مادة الديكوسين الضارة والخطيرة جداً على صحة الإنسان . يجب الأخذ في الاعتبار بحفظ الخبز في أكياس معدة للتجميد حتى لا تتفاعل مع مادة الديكوسين الضارة التي يمكن تؤدي إلى السرطانات والمؤذية على صحة الإنسان . كما أن هذه المادة من المواد الضارة التي يمكن أن تسبب أمراض للكبد والكلى لذلك لا يجب أن نستهين بتلك الامور ويجب أخذها في الاعتبار . كما أشار كثير من الباحثين إلى أهمية تخزين الخبز بالطرق الحديثة للوقاية من الكثير من الأمراض. الطريقة الصحيحة لتخزين الخبز. نقوم بإحضار الخبز من المخبز ونقوم بتهويته لبعض من الوقت. نقوم بوضعه في أكياس معدة لتخزين الخبز. نقوم في تخزينه في الفريزر على درجة حرارة أقل من الصفر. كما أنه عند إعادة استخدام الخبز يجب علينا أن نخرجه من الفريزر وننتظر على الأقل من نصف ساعة إلى ساعة حتى يصبح في درجة حرارة الغرفة ثم نقوم بتسخينه حتى لا يسبب أي ضرر. كما أنه بهذه الطريقة نتجنب أي مواد مسرطنة يمكن أن تتكون بسبب تخزين الخبز في الفريزر. عمر شويل - جدة عاجل الأطباء يحذرون خطورة تجميد الخبز في الفريزر يسبب السرطان وهذه الطريقة الصحيحة للتخزين - ثقفني

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