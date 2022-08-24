ملعقة جهنمية لتسوية اللحمة والكوارع بسرعة مهما كانت الكمية والحجم هيبقوا زي الزبدة

طريقة تسوية اللحمة والكوارع بسرعة، اللحمة من الأكلات المحببة لدى جميع الأشخاص، حيث تتميز بتنوع إعدادها وطهيها بأشكال مختلفة ومتنوعة، ولكن يصعب علينا تسويتها بسرعه، وتعد الكوارع أيضاً من الأكلات التي تستغرق وقت طويل في الإعداد، لذلك سوف نتناول في هذا المقال عن كيفية إعداد تسوية اللحمة والكوارع بشكل أسرع مما يسهل علينا تسويتها وإعدادها بسهوله.

طريقة إعداد تسوية اللحمة بالبصل بسرعه

المقادير

نصف كيلو لحم مقطع.

بصله مبشورة.

جزرة مقطعه صغير.

معلقة فلفل أسود مطحون.

معلقة سكر.

توابل.

ملح.

معلقة سمن.

تحضير وصفة اللحمة بالبصل وكيفية تسويتها بسرعه

نحضر إناء به معلقة كبيرة من اليمن والبصل المبشور ونرفع على النار حتى يزبل البصل، ثم نقوم بوضع اللحم بعد غسله بالماء والخل جيداً نضع قطع اللحم ونشوحها مع البصل والجزر ونضع التوابل ومعلقة السكر ومزود ماء ساخن ونتركها تنضج.

في هذا الوصفة حتى تحصلين على تسوية سريعه للحم لا تضعي الملح قبل تسوية اللحم، حيث أن الملح يؤخر عمليه التسوية مما يجعل اللحم اكثر صلابة عند الطهي، يمكنك إضافة الملح في نهاية الطهي، كنا أن السكر يعمل على تسوية اللحم بسرعه ويجعلها طرية وناعمة أكثر.

طريقة طهي الكوارع بسرعه

المقادير

كوارع.

فلفل اسود.

بصلة مقطعه.

طماطم مقطعه.

جزر مقطع.

معلقة سكر.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة طهي الكوارع بسرعه

نحضر إناء مملوء بالماء ونرفعه على النار، نضيف الفلفل الأسود والبصل والطماطم والجزر إلى الماء ونترك الماء يغلى، ثم نضيف الكوارع بداخله ومعلقة السكر ونتركها تغلى حتى تنضج.

نضع الملح أخيراً ونرفع الإناء من على النار.

هذه الطريقة سوف تعمل على طهي الكوارع أسرع، حيث أن السكر يعمل على تسوية الكوارع بشكل سريع، وتعد الكوارع من الأكلات المفيدة للجسم والتي تمدنا بالطاقة اللازمة، ويمكن استخدام ماء الكوارع لعمل فته الكوارع الشهيرة.

إعداد فته الكوارع