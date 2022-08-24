حضري بسبوسة الرواني بجوز الهند بمذاق رائع ومكونات سهلة وابهري ضيوفك

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بسبوسة الرواني بجوز الهند ، تعتبر البسبوسة من أهم الحلويات الشرقية وأكثرها انتشارا واستخدامًا، حيث يفضل تناولها كافة الأفراد سواء في السهرات والجلسات العائلية وأيضًا في الحفلات والمناسبات دائمًا ما يكون لها النصيب الأكبر، وتعد بسبوسة الرواني نوع من أنواع البسبوسة الأكثر انتشارًا حيث أنه يتميز بالمذاق الخفيف والمختلف عن البسبوسة العادية لأنه يجمع في مكوناته ما بين الدقيق العادي ودقيق السميد وكلا منه له فوائده الكبرى التي يستفيد منها الجسم، بالإضافة إلى البيض والحليب وغيرهم من الإضافات التي تختلف عن البسبوسة العادية، ولذلك يفضلها الكثيرين في بعض الأوقات لتصبح وجبة مختلفة.
بسبوسة الرواني بجوز الهند
تعد بسبوسة الرواني من الحلوى اللذيذة والبسيطة والتي لا تحتاج إلى فن في إعدادها، لكنها تتطلب الإتقان في وضع المقادير بالنسب المحددة لها، مع ضبط درجة حرارة الفرن ليصبح ساخن قبل أن توضع البسبوسة بداخله مع مراعاة التأكد من نضجها وتركها لتبرد تمامًا قبل تقطيعها وتناولها، وهي تختلف عن أنواع البسبوسة المتعددة منها البسبوسة بالكريمة أو البسبوسة السادة.
ويمكن تحضير بسبوسة الرواني عن طريق إحضار المكونات التالية:
- كوب من الدقيق الأبيض.
- كوب من دقيق السميد.
- معلقة من البيكنج بودر.
- رشة من الملح.
- معلقة من الفانيليا.
- كوب من الزبادي.
- نصف كوب من جوز الهند.
- نصف كوب من السكر.
- نصف كوب من السكر.
- 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- نصف كوب من الزيت.
ولتحضير الشربات نحتاج إلى المكونات التالية :
- كوب من السكر.
- كوب ونصف من الماء.
- نصف ليمونة.
خطوات تحضير البسبوسة بجوز الهند
- في الخلاط الكهربائي يوضع الزيت والسكر والبيض والفانيليا والزبادي، وتخلط كافة المكونات سويًا بشكل جيد.
- يحضر إناء عميق ويوضع به المكونات الجافة من الدقيق وجوز الهند ويمزج الجميع جيدًا.
- يضاف الخليط السائل فوق الخليط الجاف وتخلط كافة المكونات سويًا، حتى تصبح متجانسة.
- يوضع الخليط في صينية الفرن بعد أن تدهن بالقليل من الزيت وتبطن بالقليل من الدقيق.
- تدخل الصينية إلى الفرن الساخن مسبقًا ويترك لمدة 40 دقيقة.
- يصب الشربات فوق البسبوسة وهي ساخنة وتزين باستخدام جوز الهند.
- تترك البسبوسة تبرد تمامًا ثم توضع في أطباق التقديم ويمكن تزيينها بالكريمة أو القشطة والمكسرات حسب الرغبة.
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