رشه واحدة يوميا من الوصفة هندية جبارة لتطويل الشعر بجنون يوقف تساقط الشعر ويقوي الشعر وينبت الفراغات

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الوصفة هندية الجبارة لتطويل الشعر بجنون يوقف تساقط الشعر ويقوي الشعر وينبت الفراغات، تتساءل كثير من السيدات عن أفضل الطرق الطبيعية والوصفات الهندية السحرية لتطويل الشعر بجنون بدون غسل مع تقويته ومنع تساقطه للوصول إلى إطلاله رائعة حيث أن الشعر الطويل الناعم يُعد من أهم علامات الجمال والأنوثة وسوف نوضح وصفة هندية مميزة لكل سيدة تبحث عن شعر طويل وكثيف ولامع وقوي. الوصفة هندية الجبارة لتطويل الشعر بجنون تعتبر هذه الوصفة من أكثر الوصفات الفعالة لتطويل الشعر مكونات الوصفة الهندية لتطويل الشعر 3 من أوراق اللوري أو الغار.

3 من فصوص الثوم.

3 من حبات القرنفل.

كوب إلا ربع من الماء.

قليل من عشب الروزماري. الطريقة والاستخدام نحضر وعاء مناسب ونضع به فصوص الثوم وحبات القرنفل وأوراق اللوري والروزماري ثم الماء ونقلب الجميع جيدا.

نرفع وعاء المكونات على النار حتي الغليان ثم نغلق النار ونتركه يبرد ثم نقوم بتصفيته وسكبه داخل زجاجة رذاذ مناسبة.

يوميا قبل النوم مساءً ابدأي برش هذا الخليط على الشعر مع التدليك برفق لمدة ثلاث دقائق.

مع التدليك برفق لمدة ثلاث دقائق. الاستمرار على هذا الأمر لمدة أسبوع واحد فقط وسوف تلاحظين الفرق بعد ثلاثة أيام. استخدام الزنجبيل مع زيت الزيتون لإطالة الشعر يعتبر الزنجبيل من أكثر المكونات الطبيعية التي لها تأثير كبير في تطويل وتكثيف الشعر المكونات قطعتين من الزنجبيل.

4 ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الجوجوبا. الطريقة والاستخدام نحضر وعاء مناسب وتبشر به قطع الزنجبيل.

إضافة زيت الزيتون وزيت الجوجوبا إلي بشر الزنجبيل ونقلب الجميع جيدا ثم يترك لمدة ساعة.

نضع الخليط على الشعر وفروة الرأس مع التدليك بأصابع اليد لمدة ثلاث دقائق ونتركه لمدة ساعة ثم يشطف الشعر بالماء والشامبو الطبي المناسب. تطويل الشعر بالفازلين والثوم وزيت الزيتون المكونات ملعقتان من الفازلين.

ملعقة من العسل.

ملعقتان من زيت الزيتون.

3 فصوص ثوم مفروم. الطريقة والاستخدام نحضر وعاء مناسب ونضع به جميع المكونات ونخلط جيدا.

ندهن الشعر وفروة الرأس من هذا الخليط المرطب والفعال ونتركه لمدة ساعتين من خلال وضع غطاء الرأس البلاستيك .

يغسل الشعر بالشامبو ويكرر هذا الأمر بشكل يومي واستمتعي بشر طويل وكثيف ولامع وقوي. عمر شويل - جدة رشه واحدة يوميا من الوصفة هندية جبارة لتطويل الشعر بجنون يوقف تساقط الشعر ويقوي الشعر وينبت الفراغات - ثقفني

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