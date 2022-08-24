القرنفل كنز رائع لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة الصاروخ ولن تصدقى النتيجة مثل شعر الهنود جربيها وهتنبهرى

عجائب القرنفل الكنز لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة الصاروخ ، لتطويل الشعر من ضمن الوصفات التي انتشرت بصورة كبيرة مؤخرًا في المنتديات والمواقع المهتمة بالجمال والعناية بالشعر، حيث قد ادعت تلك المنصات أن القرنفل له دور ممتاز وفعال في إطالة الشعر وتحويله لشكل أجمل بكثير مما هو عليه، ولكن ما مدى حقيقة الأمر؟ تابعي معنا لتتعرفي على ذلك.

عجائب القرنفل الكنز لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة الصاروخ

في الحقيقة القرنفل بالفعل يطيل الشعر، ويمنحه النعومة أيضًا، ويقوي البصيلة كي لا يسهل فقدانه، وبالتالي هناك أكثر من طريقة لإدخاله في الوصفات الخاصة بك، للحصول على أفضل نتيجة ممكنة.

استخدام بذور القرنفل لتطويل الشعر

يمكنك أخذ بضع حبات من القرنفل، حسب شعرك، ثم تبدأي في طحنها بالكبة.

استمري لإخراج بودر ناعمة من القرنفل.

ضعي على الطحين بعضًا من زيت القرنفل بقدر مناسب.

في النهاية ركزي في وضع الخليط على جلد الرأس بذاته.

دعي الوقت يمر واحتسبي 30 دقيقة، بعدها يغسل الشعر بالماء جيدًا مع تخليله لإخراج أي بقايا فيه.

وصفة ماسك القرنفل للشعر

نوع من الماسكات المستخدمة للعناية بالشعر وتنعيمه وإطالته، وهو ينفذ كما يلي:

خذي بعض اللبن الطازج، مع قدر مماثل من زيت الخروع.

ضعي فوق ذلك بعضًا من زيت القرنفل، وفي برطمان مغلق رجيهم جيدّا لتتوازن المكونات مع بعضها بالكامل.

خذي بعضًا منه وطبقيه على شعرك لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

بعدها يتم تنظيف الشعر بعناية بدون استخدام غسول للشعر.

بخاخ القرنفل للشعر

خطوات مهمة يجب أن تتبعيها من أجل الحصول على بخاخ فعال ومتوازن للشعر من القرنفل.

جهزي بخاخة ثم ضعي فيها بعض الماء.

بعدها ضعي عدد من النقاط من زيت القرنفل، مع التأكد من مناسبة العدد لكمية الماء الموضوعة بالعبوة.

اغلقي البخاخ جيدًا ورجي العبوة برفق حتى يختلط الزيت بالماء.

بخي بعدها على فروة الرأس، ثم مشطي شعرك، وبإمكانك ألا تغسلي شعرك من هذا الخليط إن أردت ذلك.

فوائد القرنفل للشعر

إنتاج شعر ذي سمك أقوى مما سبق، مما يعني مقاومة أفضل.

الوقاية من تساقط الشعر وفقده.

إعطاء الشعر لمعة مميزة ومظهرًا مميزًا.

يساهم في تنظيف فروة الرأس من القشرة التي تسبب انسداد المسام.