وصفة الليمون والعسل لتبييض فوري للوجه والجسم من اول مرة

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تسعى جميع الفتيات والسيدات عن أسرع الإستخدامات التي يكون لها القدرة على تبييض الوجه والجسم في وقت سريع جدا فقد توجد الكثير من الأشياء التي تعمل على ذلك، ومن أهم وأفضل الأشياء هي الوصفات الطبيعية أو كريمات التفتيح أو الليزر فكل هذه الأشياء تجعل البشرة بيضاء فمن المعروف أن مشكلة إسمرار الوجه أو الجسم يعد من المشكلات التي تنزعج منها كل فتاة، ولكي نتخلص من هذا السواد لابد من إستخدام شئ طبيعي ومفيد ويناسب نوع البشرة حتى لا يحدث بها أي ضرر على الجلد فمن الأفضل أن نقوم بإستعمال الوصفات الطبيعية لأنها تكون مناسبة وذلك بسبب إحتوائها على مكونات طبيعية تعطينا النتيجة المرغوب فيها في أسرع وقت، ولكن الليزر أو كريمات التفتيح يكون له تأثير سلبي على البشرة وهذا لأن الكريمات تحتوي على مواد كيميائية لا يمكن أن نستخدمها على البشرة الحساسة وكذلك على مناطق معينة بالجسم أما بالنسبة لإستخدام الليزر فهو قادر على تبييض الجسم والوجه ونقوم بعمله في مراكز التجميل ولكن يكون له أضرار جانبية فهو قد يصيب الجلد ببعض الأمراض التي يصعب علاجها.
وصفة الليمون والعسل لتبييض الوجه والجسم
مكونات وصفة الليمون والعسل لتبييض الوجه والجسم:
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.
طريقة عمل وصفة الليمون والعسل لتبييض الوجه والجسم:
- نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض ثم نضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.
- وبعد ذلك يتم وضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا وقومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- ثم نقوم بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي ويتم خلط كل هذه المكونات مع بعض بطريقة جيدة للحصول على خليط متجانس.
- وقومي بوضع هذه الخلطة علي البشرة والجسم ونتركها حوالي خمسة وعشرون دقيقة تقريبا وبعد ذلك يتم غسل هذه المناطق بإستخدام الماء البارد.
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