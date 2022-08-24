قنبلة التبيض.. كريم جلوسلويد المبهر لتبييض الوجه وشد التجاعيد وازالة البقع الداكنة من أول استعمال

كريم جليسوليد لتبيض الوجه وإزالة التجاعيد والبقع الداكنة، تتعرض البشرة للكثير من المشاكل حيث تتعرض الجفاف خلال فصل الصيف وكذلك قد تضر كثرة التعرض لأشعة الشمس البشرة كثيرا، كذلك في فصل الشتاء تتعرض البشرة للعديد من المشاكل منها الجفاف، لذا يتم البحث عن أفضل كريمات لترطيب البشرة دون الإضرار بها، ومن أفضل هذه الكريمات كريم جليسوليد فهو كريم ألماني يستخدم في تركيب البشرة وتفتيحها، كما يحتوي على مادة الأنتوين التي هي أحد المكونات الأساسية في تبييض الوجه، كذلك يحتوي على نسبة جيدة من الماء والكحول الذي يعمل بدوره على تنظيف وتطهير البشرة .

كريم جليسوليد لتبيض الوجه وإزالة التجاعيد والبقع الداكنة

يمكن استخدام كريم جليسوليد فقط دون أي مكون آخر لتوحيد لون البشرة والقضاء على البقع السمراء واسمرار الجلد، كما يلي:

بداية لا بد من غسل الوجه جيدا بالغسول المناسب للبشرة.

ثم بتجفيف البشرة جيدا باستخدام منشفة قطنية ناعمة.

ضع بعض من الكريم على الوجه بحركات دائرية لتنشيط الدورة الدموية في الوجه.

لا بد من تدلكيها جيدا وبرفق حتى يتشرب الكريم جيدا.

يفضل استخدامه مرتين في اليوم للحصول على أفضل نتيجة.

خلطة كريم هاي كوين وكريم جلوسوليد

يستخدم كريم جليسوليد في تفتيح البشرة وتنقيتها وكذلك يسمح باستخدامه للأماكن الحساسة، لكن ينصح يعمل اختبار للحساسية قبل استخدام هذه الكريمات:.