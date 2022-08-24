نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التبيض.. كريم جلوسلويد المبهر لتبييض الوجه وشد التجاعيد وازالة البقع الداكنة من أول استعمال في المقال التالي
كريم جليسوليد لتبيض الوجه وإزالة التجاعيد والبقع الداكنة، تتعرض البشرة للكثير من المشاكل حيث تتعرض الجفاف خلال فصل الصيف وكذلك قد تضر كثرة التعرض لأشعة الشمس البشرة كثيرا، كذلك في فصل الشتاء تتعرض البشرة للعديد من المشاكل منها الجفاف، لذا يتم البحث عن أفضل كريمات لترطيب البشرة دون الإضرار بها، ومن أفضل هذه الكريمات كريم جليسوليد فهو كريم ألماني يستخدم في تركيب البشرة وتفتيحها، كما يحتوي على مادة الأنتوين التي هي أحد المكونات الأساسية في تبييض الوجه، كذلك يحتوي على نسبة جيدة من الماء والكحول الذي يعمل بدوره على تنظيف وتطهير البشرة .
كريم جليسوليد لتبيض الوجه وإزالة التجاعيد والبقع الداكنة
يمكن استخدام كريم جليسوليد فقط دون أي مكون آخر لتوحيد لون البشرة والقضاء على البقع السمراء واسمرار الجلد، كما يلي:
- بداية لا بد من غسل الوجه جيدا بالغسول المناسب للبشرة.
- ثم بتجفيف البشرة جيدا باستخدام منشفة قطنية ناعمة.
- ضع بعض من الكريم على الوجه بحركات دائرية لتنشيط الدورة الدموية في الوجه.
- لا بد من تدلكيها جيدا وبرفق حتى يتشرب الكريم جيدا.
- يفضل استخدامه مرتين في اليوم للحصول على أفضل نتيجة.
خلطة كريم هاي كوين وكريم جلوسوليد
يستخدم كريم جليسوليد في تفتيح البشرة وتنقيتها وكذلك يسمح باستخدامه للأماكن الحساسة، لكن ينصح يعمل اختبار للحساسية قبل استخدام هذه الكريمات:.
- نضع جزء بسيط من كلا من كريم هاي كوين وكريم جلوسوليد على منطقة صغيرة في الجلد.
إذا حدث انتفاخ أو تورم أو الشعور بالحكة لا ينصح باستخدام هذه الكريمات ويتم غسل المكان بسرعة.
- إذا لم يحدث شيء يمكن استخدام هذه الكريمات بالطريقة التالية.
- نضع 2 ملعقة كبيرة من كريم جليسوليد .
- نضيف أنبوبة من كريم هاي كوين.
- نخلط المكونات جيدا معا حتى تندمج تماما..
- لا بد من تنظيف المكان جيدا قبل وضع الكريم.
نجفف المكان جيدا بفوطه ناعمة.
- نضع الخليط على المكان بحركات دائرية.
ندعك برفق حتى يتشرب الخليط.
نغسل المكان بعد ساعتين من الاستخدام.
- ينصح بعدم التعرض لأشعة الشمس .
- للحصول على أفضل نتيجة يفضل استخدام هذه الطريقة مرة يومياً .
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