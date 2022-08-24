بكيس خميرة غيري شعرك 180درجة اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين

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كيراتين الخميرة لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين ، تبحث بعض السيدات عن أفضل طريقة لفرد الشعر المجعد والخشن، حيث قد تقوم البعض بالذهاب إلى صالونات التجميل لفرد الشعر وهذا يتكلف مبالغ عالية ومع ذلك فهو يضر بالشعر حيث تحتوي هذه الطرق الصناعية على المواد الكيميائية التي تضر بالشعر وتعمل على تساقطه وتلفه، وربما تحتاجين الكثير من الوقت لعلاجه وإعادته كما كان، من ناحية أخرى أفضل الكثير من السيدات الطرق الطبيعية لفرد الشعر حيث تعمل على إمداد الشعر بالمكونات اللازمة التي تعمل على نعومته وفرده بطريقة طبيعية ومضمونة وكذلك يقضي على التقصف ومشاكل تساقط الشعر .
كيراتين الخميرة لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين
من أحد الطرق الطبيعية لفرد الشعر المجعد والخشن خلال وقت قصير، ومن مكونات هذه الطريقة:
- ٢ ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ٢ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.
طريقة التحضير والاستخدام
- نحضر إناء ونضع به الخميرة وزيت الزيتون.
- نقلب المكونات جيدا ونضيف العسل الأبيض.
يفضل غسل الشعر للتخلص من أي أتربة علاقة
- أو زيوت للحصول على أفضل نتيجة.
- يتم تجفيف الشعر جيدا ووضع الخليط على الشعر لمدة ساعتين تقريبًا.
- يفضل تغطية الشعر بكيس من البلاستيك خاص للشعر.
- يتم غسل الشعر وتجفيفه وسوف تلاحظين النتيجة.
- ينصح بالقيام بهذا الأمر مرتين في الأسبوع.
ماسك الخميرة الفورية وزيت جوز الهند لفرد الشعر الخشن والمجعد
تعمل الخميرة على تقوية الشعر وتنعيمه، كذلك يلعب جوز الهند دورا كبيرا في ترطيب الشعر ونعومته، ويتم استخدام هذا الماسك بالطريقة التالية:
- نضع 2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية في إناء.
- نضيف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.
- نضع الخليط على النار مع التقليب حتى يدفأ.
يوضع على الشعر وهو دافئ.
- يترك المزيج لمدة نصف ساعة تقريبًا.
- يغسل الشعر جيدا بالشامبو المناسب للشعر وبالماء الفاتر.
- للحصول على أفضل نتيجة يفضل استخدام هذه الطريقة مرتين أسبوعيا.
فوائد الخميرة الفورية للشعر
- تقليل تساقط الشعر.
- فرد الشعر المجعد والخشن.
- منح الشعر الحيوية والقوة.
- تتماشى مع جميع أنواع الشعر .
- تلميع وترطيب الشعر.
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