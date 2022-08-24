نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات إقتصادية حضري الكشري المصري بالكبدة اللذيذة في المنزل بسهولة في المقال التالي
الكشري المصري بالكبدة ، يعتبر نوع من انواع الوجبات الشهية المشهورة في مصري، ويفضل تناوله الكثير من الأشخاص، ويرجع أصل هذه الوجبة الي المطبخ المصري حيث يقوموا بعمله بالدقة والبصل المقرمش والخبز المحمص، وتختلف طريقة تحضيره من بلد الي اخر، ويعتبر من الوجبات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعمله لأبنائها في المنزل بدل من شرائه من المطاعم، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير الكشري المصري بالكبدة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل الكشري المصري بالكبدة
يتكون الكشري المصري بالكبدة من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-
- نصف كيلو من الكبة المقطع شرائح.
- كوب من الأرز.
- نصف كوب من الشعرية.
- مقدار نصف كوب من الحمص.
- نصف كوب من العدس بجبة.
- 2 كوب من عصير الطماطم.
- كوب من المعكرونة حبة صغيرة.
- نصف كيلو من المكرونة الاسباجيتي.
- حبة من الفلفل الأخضر مفروم.
- ثمرة فلفل حار مفروم.
- 6 حبات من البصل شرائح.
- رشة من الملح.
- ربع ملعقة صغيرة من الكمون.
- كمية من الزيت.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير الكشري المصري بالكبدة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- نقوم بتحضير إناء عميق ونضع به ربع كوب من الزيت ونضعها على النار ونضع بها الأرز ونقلب جيداً.
- ثم نقوم بإضافة المكرونة صغيرة الحجم ونقلب المكونات جيداً حتى يصبح لونها ذهبي فاتح.
- ثم نضيف المكرونة الأسباجيتي ونقلب المكونات جيداً ونضع عليها الماء المغلي ونتركه حتي يغلي.
- نقوم بتحضير إناء أخر ونضع به العدس بجبة والماء ونضعه على النار ونتركه حتي ينضج.
- نقوم بتحضير إناء أخر ونضع به ماء والحمص ونضعه على النار حتي يغلي ويسلق جيداً.
- عندما ينضج الخليط السابق ونضع عليه العدس والحمص بعد النضج ونقلبهم معاً.
- ثم نقوم بتحضير إناء عميق ونضع به كمية غزيرة من الزيت ونضع بها البصل ونقلب جيداً حتى الحصول على بصل مقرمش وذهبي.
- لتحضير الكبدة تحضير إناء ونضع به الزيت والفلفل المفروم ونقلب حتي يذبل ثم نضيف الكبدة والملح والكمون ونقلب جيداً حتي ينضج.
- ثم نقوم بتحضير طبق التقديم ونضع به الكشري ثم مزينة بالصلصة والبصل المحمر والكبد ويقدم بالهنا والشفا.
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