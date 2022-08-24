بمكونات إقتصادية حضري الكشري المصري بالكبدة اللذيذة في المنزل بسهولة

الكشري المصري بالكبدة ، يعتبر نوع من انواع الوجبات الشهية المشهورة في مصري، ويفضل تناوله الكثير من الأشخاص، ويرجع أصل هذه الوجبة الي المطبخ المصري حيث يقوموا بعمله بالدقة والبصل المقرمش والخبز المحمص، وتختلف طريقة تحضيره من بلد الي اخر، ويعتبر من الوجبات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعمله لأبنائها في المنزل بدل من شرائه من المطاعم، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير الكشري المصري بالكبدة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل الكشري المصري بالكبدة

يتكون الكشري المصري بالكبدة من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-

نصف كيلو من الكبة المقطع شرائح.

كوب من الأرز.

نصف كوب من الشعرية.

مقدار نصف كوب من الحمص.

نصف كوب من العدس بجبة.

2 كوب من عصير الطماطم.

كوب من المعكرونة حبة صغيرة.

نصف كيلو من المكرونة الاسباجيتي.

حبة من الفلفل الأخضر مفروم.

ثمرة فلفل حار مفروم.

6 حبات من البصل شرائح.

رشة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

كمية من الزيت.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الكشري المصري بالكبدة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-