لبشرة بيضاء وصافية اصنعي كريم الكركم والفازلين وتخلصي من التجاعيد والنمش

كريم الكركم والفازلين ، هو أحد الكريمات الطبيعية التي يتم استخدامها لإزالة البقع وتصبغات الجلد والنمش والتجاعيد التي تظهر في الوجه، وتسبب الكثير من المشاكل فهي تجعل البشرة باهتة ويظهر عليها علامات التقدم بالعمر، وللتخلص من كل هذه المشاكل ينصح باستخدام خليط الكركم والفازلين فهو خليط سحري لعلاج مشاكل البشرة فهو يحتوي على مكونات طبيعية تعمل على تفتيح البشرة فهو يعمل كمضاد للبقع والكلف، ومن مميزاته أيضاً أنه سهل وبسيط ويتم تحضيرها من خلال مكونات بسيطة وغير مكلفة من حيث السعر، وتعتبر أغلبها متوفر داخل المنزل، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أبسط طريقة لعمل كريم الكركم والفازلين للقضاء على التجاعيد.

مكونات عمل كريم الكركم والفازلين

يتم تحضير الكريم من خلال مكونات طبيعية وآمنة هي كما يلي:ـ

4 ملاعق كبيرة من جل الأولوفيرا(الصبار).

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

ربع ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

لترطيب البشرة

ماء ورد.

زيت لوز.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الكركم والفازلين من خلال خطوات سهلة هي كما يلي:ـ

في وعاء جاف ونظيف نضيف جل الصبار ثم نضيف إليه العسل ونقلب باستمرار حتي تتجانس المكونات. ثم نضيف ملعقة صغيرة من زيت اللوز ونستمر في التقليب لمزج المكونات. يضاف الكركم ونستمر في التقليب ثم نضيف الفازلين إلي الخليط، ثم نضع الوعاء في حمام مائي ساخن. ثم نستمر في التقليب حتي نحصل على خليط متجانس وناعم وخالي من أي تكتلات. يسكب الخليط في عبوة جافة ونظيفة، ثم يحكم الغلق ويحفظ داخل الثلاجة لمدة أسبوع كامل.

طريقة استخدام الكريم

تغسل البشرة جيداً ثم تجفف باستخدام منشفة، ثم توضع طبقة من الكريم على الوجه. ثم توزع جيداً بعمل حركات دائرية حتي يتم امتصاص الكريم تماماً على الجلد. ثم يوضع فوق الكريم طبقة من زيت اللوز ثم ندلكها جيداً بأصابع اليد. يترك الكريم على الوجه ليلة كاملة، ثم في الصباح يغسل الوجه بالماء جيداً. ثم نرطب البشرة بماء الورد، ثم يستخدم الكريم بشكل يومي حتي نحصل على أفضل النتائج.

قناع الكركم والزبادي للوجه

في طبق صغير نقوم بمزج ملعقة كبيرة من الزبادي مع ملعقة صغيرة من العسل. ثم نضيف إلي الخليط ربع ملعقة صغيرة من الكركم ثم نقلب المكونات بشكل جيد حتي تتجانس. يوضع الماسك داخل الثلاجة لمدة 10 دقائق، ثم نخرجه ويطبق الماسك على البشرة باستخدام فرشاة. ثم يترك لمدة 20 دقيقة حتي يجف، ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر ومن بعدها بالماء البارد. ثم يرش الوجه بماء الورد، يكرر الماسك مرتين أسبوعين.

طريقة عمل ماسك الفازلين والنشا لتفتيح وترطيب البشرة