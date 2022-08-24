نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أورام الغدة النخامية وكيف يتم علاجها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتوي جسم الإنسان علي العديد من الغدد الصماء مثل الغدة النخامية والدرقية والجار درقية والكظرية والبنكرياس والغدد التناسلية وغدد الجهاز الهضمي وتقوم هذه الغدد بتنظيم جميع وظائف الجسم وذلك عن طريق أفراز مواد كيميائية تصبها في الدم تسمي بالهرمونات وعادة ما تفرز الهرمونات من مكان وتؤثر في مكان أخر بالجسم وسوف نتحدث هنا عن واحدة من الغدد الصماء وهي الغدة النخامية والأورام التي تصيبها وطرق علاج هذه الأورام.

الغدة النخامية مايسترو الغدد الصماء

الغدة النخامية هي الغدة الرئيسة في الجسم وتوجد في قاع الدماغ وبالأخص في منتصف قاع الجمجمة وتتكون هذه الغدة من فصين فص أمامي وفص خلفي وتفرز العديد من الهرمونات الهامة للجسم وهم الهرمونات المنبه للغدد الصماء الأخري وهرمون النمو والهرمون المضاد لإدرار البول والهرمون الذي يساعد في حدوث انقباضات الرحم أثناء الولادة ونظرا لتأثير الغدة النخامية علي الغدد الأخري فإن الخلل في الغدة النخامية يؤدي بالتأكيد إلى خلال في إفراز الغدد الصماء الأخري.

أورام الغدة النخامية

حوالي 10% من أورام المخ تخرج من الغدة النخامية وقد تتسبب أورام الغدة النخامية في حدوث قصور في وظائف الغدة أو حدوث نشاط في الغدة مما يتسبب بدوره في زيادة أفراز الهرمونات مما قد يتسبب في ظهور بعض الأمراض مثل البلوغ المبكر في الأطفال أو حدوث المعلقة أو حدوث ضعف في البصر وهذا الضعف يكون سببه هو ضغط الورم على عصب العين ويتم اكتشاف الأورام الخاصة بالغدة النخامية بعدة طرق منها الرنين المغناطيسي علي المخ والجمجمة وأجراء تحاليل للهرمونات والتي يظهر أفزازها مضطرب وغير منتظم وكذلك يتم اكتشاف الورم من خلال كشف النظر حيث يوثر الورم علي الرؤية كما ذكرنا سابقا.

علاج أورام الغدة النخامية

أصبح استئصال أورام الغدة النخامية حاليا من الأمور السهلة جدا حيث يتم ذلك بالمنظار الجراحي عبر الأنف وبدون فتح جراحي عكس ما كان عليه في الماضي حيث كان يتم عمل فتح جراحي وكذلك فتح للجمجمة مما كان يتسبب في وجود مخاطر كبيرة علي المريض وعلي الجهاز العصبي المركزي.