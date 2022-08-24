لوجبة عشاء خفيفة حضري فطائر البطاطس السريعة بدون فرن

فطائر البطاطس السريعة ، من الوجبات سريعة التحضير التي يتم تحضيرها باستخدام البطاطس المسلوق دون استخدام الدقيق، كما أنها تقدم بدون استخدام الفرن فهي فطائر سريعة يتم تسويتها داخل المقلاة، وتعد من أبسط الوجبات التي يتم تحضيرها من مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وهي من الفطائر التي تقدم على وجبة العشاء أو يمكن تقديمها على وجبة الإفطار حسب الرغبة والذوق، تقدم بجانب أطباق من السلطات الخضراء أو سلطة المايونيز أو يمكن تقديمها مع الكاتشب، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر البطاطس السريعة بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات عمل فطائر البطاطس السريعة

يتم تحضير فطائر البطاطس من خلال مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

ثلاث حبات من البطاطس المسلوقة.

بصلة كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة.

حبة من الفلفل الرومي الأخضر مقطع قطع صغيرة.

حبة من الفلفل الرومي الأحمر مقطع قطع صغيرة.

3 ملاعق كبيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

3 ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1/2ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ثلاث حبات من البيض.

نصف كوب جبنة رومي مبشورة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة سهلة وبسيطة لعمل فطائر البطاطس السريعة وهي كما يلي:ـ

نحضر مقلاة ونضعها على نار هادئة ونضع بها ملعقتين من الزيت النباتي، ثم نتركها حتى تسخن تمامًا. ثم نضع البصل في المقلاة ونقلب جيدًا حتى يذبل البصل ويصبح لونه ذهبي فاتح. نضيف إليه الفلفل الرومي الأخضر والأحمر مع الاستمرار في التقليب حتى يذبل الفلفل. بعد ذلك نضيف البطاطس المسلوقة والزبدة إلي الخليط مع الاستمرار في تقليب المكونات مع بعضها البعض جيدًا حتى تذوب الزبدة تمامًا. ثم نضيف التوابل الملح والفلفل والكمون والكزبرة الجافة والثوم البودرة مع الاستمرار في التقليب، حتى تمتزج المكونات معًا ويصبح الخليط مثل العجينة تمامًا. يرفع الخليط عن النار ويترك جانبًا حتى يبرد تمامًا. ثم نقوم بخفق البيض في وعاء عميق بواسطة المضرب السلك اليدوي، ثم نضيف إليه البقدونس المفروم والكزبرة الخضراء المفرومة ونخفق جيدًا. نضيف الجبنة الرومي المبشورة على خليط البيض مع الاستمرار في خفق المكونات مع بعضها البعض حتى تمتزج تمامًا. ثم نضيف خليط البطاطس السابق إلي خليط البيض ونبدأ بعجن جميع المكونات مع بعضها البعض جيدًا حتى تتجانس تماماً.

طريقة التشكيل