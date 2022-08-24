كريم لبان الذكر لتبيض الوجه والجسم الحل الأمثل لعلاج جميع مشاكل البشرة

نحتاج يومياً العناية بالبشرة باستخدام منتجات طبيعية ومن أهم هذه المنتجات كريم لبان الذكر، وهو من أقوى الكريمات الفعالة في علاج التجاعيد والتخلص من الخطوط التي تظهر حول الفم كما أنه علاج طبيعي للحبوب والبقع الداكنة، وإزالة كل هذه المشاكل من البشرة تجعلها صافية وبيضاء، ويحتوي لبان الذكر على العديد من الفوائد الهامة التي تمد البشرة بالعديد من العناصر الهامة لذلك يعرف بأنها كولاجين طبيعي للعناية بالشرة، يعمل على حمايتها من العوامل الخارجية التي تؤثر عليها وتسبب لها العديد من المشاكل، لذلك يعرف بأنه الحل الأمثل والذي ينصح به العديد من خبراء التجميل للعناية بالبشرة، ومن خلال المقال سوف تقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم لبان الذكر بالمنزل بطريقة سهلة وبسيطة.

مكونات عمل كريم لبان الذكر للبشرة

يتم تحضير هذه الوصفة من خلال مكونات طبيعية هي كما يلي:ـ

ملعقة كبيرة من لبان الذكر. كوب من الماء الساخن. ملعقة كبيرة ونصف من النشا. ملعقة صغيرة من جوز زيت الهند.

طريقة التحضير

يتم تحضير كريم لبان الذكر السحري بخطوات بسيطة وسهلة هي كما يلي:ـ

في وعاء نقوم بغسل لبان الذكر ثم نقوم بوضع لبان الذكر في وعاء ثم نضيف إليه كوب من الماء. ثم نغطى الخليط ويترك لمدة حوالي ليلة كاملة. ثم نقوم بتصفية الخليط باستخدام مصفاة حتي نحصل على منقوع لبان الذكر. يوضع ماء لبان الذكر في وعاء قابل للطهي، ثم نضيف إليه ملعقة كبيرة ونصف من النشا. ثم نقلب المكونات باستخدام ملعقة حتي يذوب النشا تماماً على البارد. بعد ذلك يوضع الوعاء على نار هادئة مع التقليب المستمر حتي يصبح الخليط بقوام كريمي. يرفع الخليط من على النار ويترك حتي يهدئ قليلاً، ثم نضيف إليها زيت جوز الهند ونمزج المكونات بشكل جيد. يسكب الخليط في عبوة ثم يحكم غلقها جيداً، ثم تحفظ داخل الثلاجة لمدة 4 أو خمس أيام.

طريقة الاستخدام

يتم وضع الكريم على الوجه والرقبة ويوزع بحركات دائرية حتي يمتصه الجلد. ثم يترك على الوجه لمدة حوالي ربع ساعة إلي نصف ساعة حتي يجف. ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر ومن بعدها بالماء البارد، ثم نرطب الوجه بأي كريم مرطب مناسب للبشرة. بنفس الطريقة يتم استخدام الكريم لتفتيح أي منطقة بالجسم مثل الكوع والركب أو الجسم كله. يستخدم الكريم ثلاث مرات بالأسبوع، ويفضل المداومة على استخدامه للحصول على أفضل النتائج.

نصائح عند عمل الكريم بالمنزل