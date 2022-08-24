كريم فعال وسريع المفعول في تبيض الوجه والجسم في أسرع وقت ممكن

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عمر شويل - جدة كريم تبييض الوجه والجسم تبحث اغلبية النساء على خلطات تبييض البشرة كثيرة،لكن هناك بعض الوصفات سريعة المفعول والبعض الآخر يسبب التهابات الجلد ولا يحسن جمالها، لذلك تفضل الفتيات التعرف على الخلطات الطبيعية التي لا تحتوي على مواد ضارة على الجلد وتساعد أيضًا على تفتيح لون البشر، المكونات في هذه الخلطات السحرية بسيطة وسهلة التحضير ويمكن صنعها من مكونات موجودة في جميع أنحاء المنزل، وتنتج نتائج سريعة تساعد على إلقاء الضوء على لون البشرة على الوجه وفي جميع أنحاء الجسم لإرضاء جميع الجنسين، واليكم الخطلة الفعالة المجربة في تبيض الوجه والجسم في أسرع وقت ممكن

كريم يضيء الوجه والجسم على الفور عند الاستخدام

نحن ندرك أن غالبية مكونات وصفة تفتيح البشرة موجودة في المطبخ وأن غالبيتها تحتوي على فيتامينات تساعد على تفتيح البقع الداكنة وتفتيح لون البشرة وإعادة تكوين خلايا الجلد من المكونات التالية

المكونات

ملعقة من النشا كبيرة.

ملعقتين من عصير الليمون.

1 ملعقة من الزبادي.

كركم نصف ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير

هذه الوصفة مناسبة لجميع الفتيات والنساء والمتزوجين الذين هم على وشك الزواج، يمكن استخدامه لتفتيح البشرة بسرعة على الجسم لأن مكونات النشا وعصير الليمون والزبادي والكركم تعمل جميعها على إعادة ظهور الجلد وإزالة خلايا الجلد الميتة، يمكن تحضير الوصفة بعمل ما هو موصوف فيما يلي.

ضعي الزبادي والكركم والنشا وعصير الحمضيات في وعاء وقلبي كل شيء معًا. بعد ذلك يتم تنظيف الجلد. من أجل المساعدة على التخلص من خلايا الجلد الميتة والأنسجة الندبية نقوم بوضع القناع على الجلد لمدة ربع ساعة كاملة. استمري بعد خطوة الترطيب وشطف بشرتك بالماء. يمكن تكرار هذا الخليط مرتين في الأسبوع.

تعمل هذه الوصفة على تفتيح لون البشرة وتوحيد لونها لاحتوائها على النشا وهو مكون موجود في جميع الوصفات التجميلية لتفتيح البشرة وعلاج التصبغ والبقع البنية الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية، وكذلك يعمل على إزالة التجاعيد حول العينين عن طريق معالجة خطوط الوجه والجلد، كما تحتوي الوصفة على مكون ممتاز من الزبادي للمساعدة في تبييض الوجه لأنه ممتاز في تفتيح البشرة وحمايتها من أشعة الشمس، ويمكن استخدامه أيضًا لعلاج التغميق حول الفم والعينين لأنه ممتاز في تفتيح البشرة بشكل ملحوظ.

قناع الطماطم مع الزبادى للحماية البشرة

تمنح البشرة لمعانًا ويحمي البشرة من علامات الشيخوخة كما أنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة فيما يتعلق بالأفوكادو، فهو يعمل كمقشر لطيف ويحسن صحة الجلد ويمكن استخدامه على أنواع البشرة العادية والمختلطة

المكونات

ثمرة طماطم

ملعقة صغيرة من الزبادى

ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان

طريقة التحضير

قطعي الطماطم إلى نصفين ثم اخرجي ملعقة أو ملعقتين من العصير يجب أن يتم خلط رقائق الشوفان والحليب وعصير الطماطم جيدًا في وعاء. لمدة 20 دقيقة تقريبًا ، يوضع القناع على بشرة نظيفة، اشطفي القناع بالماء الساخن وينصح باستخدام القناع مرتين إلى ثلاث مرات كل أسبوع.