طريقة رائعة لتحضير كفتة القرنبيط الرائعة بكوب من البرغل وثلاثة فصوص ثوم

طريقة تحضير كفتة القرنبيط الرائعة بطريقة بسيطة وطعم لذيذ ويمكن القيام بعملها في أي وقت حيث لا تستغرق وقت كبير جداً في إعدادها، وتختلف طريقة تحضير الكفتة على حسب رغبة كل شخص حيث يمكن عملها باللحمة أو الفراخ أو بالبطاطس أو مثل هذه الطريقة البسيطة المغذية التي تتميز بالعديد من الفوائد، ويتم تحضيرها بعدة طرق مختلفة منها المشوي والمقلي والذي يتم وضعه في الفرن وفي جميع الحالات طعم خرافة ورائحة جذابة، والآن سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة القرنبيط السريعة والتعرف على مكوناتها عبر موقع ثقفني الاخباري.

مكونات عمل كفتة القرنبيط

تعتبر مكونات عمل كفتة القرنبيط من المكونات التي تتواجد باستمرار عند كل بيت فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

حبة من القرنبيط.

نصف كوب من البقسماط المطحون.

ملعقة صغيرة من الملح.

٢ حبة من البيض.

نصف كوب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

٣ فصوص من الثوم.

نصف كوب من البقدونس.

حبة من البصل مفرومة.

كوب من البرغل.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة الإعداد والتحضير

تتنوع طرق عمل الكفتة على حسب الامكانيات فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة وهي كما يلي:-