سر الخلطات الكورية لتفتيح الوجه واليدين في غضون دقايق

يتعرض الجلد لعدد من العوامل التي تؤثر عليه بشكل سلبي، وخاصة اليدين والوجه حيث تتغير ألوانهما بسرعة بسبب التعرض لأشعة الشمس واستخدام مستحضرات التجميل المحتوية على مواد كيميائية نتيجة لذلك، تبحث بعض النساء عن طرق طبيعية لجعل بشرتهن صافية ونقية مثل تلك الموجودة في الكوريين. نقدم لك اليوم قناع كوري خطير يضيء وجهك ويديك في غضون دقائق.

الخلطة الكورية لتفتيح الوجه وازالة البقع والتصبغات

المكونات

ملعقة من الجليسرين

ملعقتين من العرقسوس

ملعقتين من الشاى الأخضر

ماء ورد

2 كوب من الماء

طريقة التحضير

نضع كوبًا من الماء في طاجن ونضيف ملعقتين العرقسوس على نار عالية لمدة 15 دقيقة بينما الكوب الآخر مليء بالشاي الأخضر. ضعي هذا الخليط عدة مرات على الوجه والرقبة واليدين بعد تصفية المكونات وتركها تبرد، بعد ذلكأضف ماء الورد والجلسرين.

انتظري 25 دقيقة ثم اشطفيه بالماء. يمنح هذا القناع البشرة تفتيحًا رهيبًا يجعلها تبدو نقية ينصح بتكرارها ثلاث مرات في الأسبوع.

قناع بالصبار ودقيق الأرز لإضاءة الوجه واليدين

المكونات:

3 ملعقة من دقيق الأرز

ملعقتين من جل الصبار

ماء بارد.

طريقة التحضير

ضعي دقيق الأرز وجل الصبار في وعاء بلاستيكي وقلبه جيدًا ثم أضيفي الماء تدريجيًا حتى يصبح القناع رغويًا. قم بتغطية الجلد جزئيًا واتركه حتى يجف ثم اغسله بالماء البارد. كرر مرة واحدة في الأسبوع حتى تبدأ بشرتك تشبه بشرة الكورين

كريم اشراق للوجه بمفعول سريع

يمكن استخدام فئة واحدة من الوصفات الطبيعية لتبييض البشرة بسهولة وأهم هذه الخلطات هو خليط الخميرة الموحّد للون والذي يحتوي على المكونات التالية:

المكونات

ملعقة صغيرة خميرة.

بياض بيضة واحده

زيت الياسمين.

ملعقة من النشا

جل الصبار.

طريقة تحضير

قم بإذابة جل الصبار جيدًا في الماء. ضعي الخميرة مع جل الصبار واخلطي المكونين. يجب استخدام المكونات المتبقية وخلطها جيدًا. الخليط جاهز للاستخدام ولكن من الضروري إعطائه عشر دقائق قبل التطبيق للسماح لجميع المكونات بالتفاعل بشكل كامل. يوضع الخليط على الجلد لمدة عشر دقائق وبعد ذلك يغسل الوجه بالماء الدافئ. يمكنك تكرار مرتين في الأسبوع. من أهم فوائد الخليط أنه يعمل على توحيد لون البشرة والتخلص من النتوءات والتخلص من أي تجاعيد حول الفم وعلى جانبي العينين.

وصفة لأرز الشاي الأخضر