بنصف كوب من اليانسون اصنعي بسكويت اليانسون الصحي لأطفالك

يعتبر بسكويت اليانسون ، هو من أنواع الأطعمة اللذيذة التي تقدم للأطفال كوجبة إفطار خفيفة وصحية، وهو بسكويت يتمتع بمذاق لذيذ وقوام هش ومقرمش، يتكون من مكونات بسيطة وصحية وهو يحتوي علي البيض وهو مصدر مهم للكالسيوم والفيتامينات والمعادن، غني بمجموعة كبيرة من العناصر الغذائية اللازمة للجسم، ويعتبر أيضاً من الحلويات الشهية التي يعشقها الكبار والصغار، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل بسكويت اليانسون في المنزل.

مكونات عمل بسكويت اليانسون

يحتوي هذا النوع من البسكوت علي مقادير صحية وهي كالتالي:-

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

كوب من السكر.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من الزيت.

3 حبات من البيض.

نصف معلقة صغيرة ملح.

معلقة صغيرة ونصف بكينج بودر.

ربع معلقة صغيرة بيكربونات الصودا.

نصف كوب من اليانسون.

نصف كوب من السمسم المحمص.

طريقة التحضير

سوف نقدم إليكم من خلال موقعنا هذا خطوات تحضير بسكويت اليانسون في المنزل بخطوات بسيطة وهي كالاتي:-

قومي بإحضار بولة كبيرة الحجم، ثم ضعي بها كمية الزيت ثم ضيفي السكر والبيض ورشة الفانيليا وقلبي جيداً باستخدام مضرب كهربائي أو يدوي المتوفر عندك حتي يتجانس الخليط. ثم احضري بولة أخرى وضعي بها كمية الدقيق وبكينج بودر والبيكربونات ورشة الملح، وقلبي جميع المكونات معاً جيداً حتي تمام التجانس. بعد ذلك ضيفي كمية اليانسون والسمسم المحمص إلي خليط الدقيق وقلبي جميع المكونات معاً حتي تمام التجانس. ثم ضيفي خليط الدقيق واليانسون والسمسم إلي خليط البيض، وانزليه بالتدريج مع الاستمرار في التقليب، حتي تحصلي علي عجينة متماسكة. بعد ذلك رشي القليل من الدقيق علي سطح، ثم افردي عليها العجين باستخدام نشابة، حتي تصلي إلي سمك متوسط. ثم قومي بتقطيع العجين علي شكل دوائر أو شكل تفضلينه باستخدام القطاعة، بعد كدة احضري صينية ورصي عليها وحدات البسكويت بعد دهنها بقليل من الزيت لمنع الالتصاق. بعد ذلك ادخلي الصينية إلي فرن متوسط الحرارة علي درجة 180 مئوية، وبعد النضج وتغير لونه، اخرجيه من الفرن وقدميه إلي أفراد أسرتك بألف صحة وعافية.

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