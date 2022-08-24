نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة الجليسوليد السحرية لتبييض الجسم والرجلين والركب في دقائق بياض مثل الثلج في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر تبييض قدميك وجسمك بالكامل حلمًا للكثيرين ، لأن الاستمتاع ببشرة فاتحة ورطبة وخالية من الصبغات هو حلم مجموعة كبيرة من النساء. لذلك ، يستخدم الكثير من الناس خلطات مختلفة للحصول على أقدام ناعمة ورطبة وخالية من الجلد الميت. يعتبر مزيج جليسوليد لتبييض القدمين من أشهر هذه الخطوات ، حيث أنه يعتمد على مزيج من كريم جليسوليد المرطب وعدد قليل من المكونات الأخرى. في النهاية ، سيحقق تطبيق هذه الصيغة التأثير المطلوب. لذلك ، في هذه المقالة ، سنعرض لك مجموعة من الخلطات المختلفة لتفتيح وترطيب قدميك.

خلطة الجليسوليد لتبييض الجسم والرجلين

مكونات وصفة الجليسوليد لتفتيح الجسم :

اربع ملاعق كبيرة كريم جليسوليد

فنجان قهوة من زيت الزيتون

فنجان من ماء الورد

اربع ملاعق زيت اللوز المر

نصف صابون الغار مبشورة

طريقة تحضير الوصفة :

في وعاء نقوم بمزج كلا من مبشور الصابون مع ماء الورد جيدا وتترك لمدة يوم كامل ثم نقوم بوضع خليط الصابون وباقي المكونات جميعهم في خلاط كهربي مع الخفق حتى يصبح القوام مثل الكريم ثم نقوم بفرك وتدليك الجسم بخليط الجليسوليد هذا حتى يتغطى جميع اجزاء الجسم الداكنة اتركيها لمدة ربع ساعة على جسدك ، ثم افركي الخليط حتى يتم تقشير وتبييض الجسم ببقايا الخليط هذا ، ثم اشطفي جسمك كالمعتاد وستلاحظين نتيحة مذهلة

خلطة الجليسوليد والفازلين لتبييض القدمين

يعد الفازلين من المرطباات القوية التي اذا تم مزجها مع الجليسوليد سوف يصنعا مزيج سحري من الترطيب المضاعف الذي تحتاج اليه الجسم والقدمين

مكونات الوصفة :

ملعقة واحده من كلا من:

كريم جليسوليد

زيت زيتون

نشا

نصف ليمونة

فازلين

ماء ورد

طريقة تحضير الوصفة :

بوعاء به غطاء قوم بمزج كلا من الجليسوليد وزيت الزيتون وماء الورد والفازلين بالتدريج مع الخلط حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض ثم ضيفي الليمون والنشا معهم حتى يختلطا سويا ويتكون خليط سهل الفرد على البشرة

قومي بوضع هذا الخليط كماسك لمدة ٤٠ دقيقة او اقل على الجسم و القدمين ، ثم يشطف الجسم والقدم جيدا ، مع التكرار مرة واحده اسبوعيا وستلاحظين نتيجة مبهرة

خلطة الجليسوليد والليمون لتبييض الركب والاكواع

امزج كلا من ملعقة من الجليسوليد ونصف ليمون ، ثم ادهني الركب والكوعين ويترك مدة ثلث ساعة ، ثم اغسلي المناطق المدهونة وستلاحظي التغيير تكرر مرة اسبوعيا.