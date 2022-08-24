بكوب إلا ربع من الحليب اعملي قرص نواعم بالسكر هشة بأقل تكلفة في البيت

تعد القرص النواعم بالسكر من المخبوزات الشهية التي يتم تناولها على وجبة الإفطار بجانب كوب من الحليب أو الشاي، كما تتكون هذه القرص من مكونات بسيطة وغير مكلفة وإقتصادية ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والخميرة والسكر والحليب، وهي من القرص الشهية والمغذية حيث أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم كما أنها مفيدة للأطفال، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في البيت، ايضا طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل قرص نواعم بالسكر هشة وطرية لفطور شهي وصحي.

مقادير عمل قرص نواعم بالسكر

تتكون قرص النواعم بالسكر على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

٤ أكواب من الدقيق.

كوب إلا ربع من أي مادة دهنية.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

كوب إلا ربع من الحليب.

ملعقة كبيرة من السكر.

القليل من السمسم.

كمية من السكر.

ماء.

ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة الإعداد والتحضير

للحصول على فطور شهي يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة لتحضير قرص نواعم بالسكر بشكل ناجح هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط الحليب الدافئ مع الخميرة وملعقة من السكر ونقلبهم جيدا حتى تتفاعل. بعد ذلك نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الدقيق مع المادة الدهنية وخليط الخميرة ونقلبهم جيدا مع إضافة القليل من الحليب حتى نحصل على عجينة متماسكة. ثم بعد ذلك نغطي العجينة ونتركها ترتاح لمدة لا تقل عن نصف ساعة، بعد مرور الوقت نقوم بتقسيم العجين إلى كرات متساوية. بعد ذلك نحضر وعاء صغير ونقوم بخلط العسل مع الماء ونقلبهم جيدا. ثم بعد ذلك نحضر كرات العجين ونفردها قليلا، ثم نضع في نصفها ملعقة من السكر ونغلقها جيدا. بعد ذلك نغمس وجه العجين بالعسل ثم بالسمسم ونرصها على صينية مفروشة بورق الزبدة وهكذا حتى ننتهي من كمية العجين. ثم بعد ذلك ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية من الأسفل على تنضج ثم نشعل الشواية حتى تحمر من الأعلى. بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم بعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم. وهنا نكون قد قدمنا أحلى قرص نواعم بالسكر هشة وطرية لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.

فوائد الحليب على الجسم

هناك عدة فوائد الحليب على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-