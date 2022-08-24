وصفات سحرية ومذهلة لتفتيح جميع أنواع البشرة الدهنية والسمراء.. بمعلقة واحدة اقضي على بشرتك السودة

تعتبر من أقوى وصفات تفتيح البشرة، حيث تتكون من إضافة 1 ملعقة كبيرة من النشا مع 2 ملعقة كبيرة ماء الورد و 1/2 ملعقة صغيرة من العسل الأبيض والتي لها فوائد عديدة للبشرة، ثم تخلط المكونات وتوضع، ثم يشطف بلطف، خذي ملعقة صغيرة من النشا وملعقة صغيرة من حليب البطاطس البودرة، اخلطي المكونات وضعيها على بشرتك لمدة 20 دقيقة، بعد أن يجف القناع على بشرتك، اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

وصفات لتفتيح البشرة

بعد ذلك، ضعي ماء الورد لإغلاق المسام على بشرتك إذا كانت بشرتك دهنية، يمكنك إضافة قطرتين من عصير الليمون إلى الخليط للحصول على نتائج جيدة، يوصى بتكرار القناع 4 مرات في اليوم لمدة أسبوع، وتزيد البشرة الدهنية من كمية الدهن المفرز، وتتراكم فيها الأوساخ والبقع، ويمكن أن تسبب أيضًا حب الشباب، مما يؤدي إلى ظهور ندبات على الجلد وتغيرات في لونه، لذا يلزم التقشير.

كيفية صنع ماسك للوجه للبشرة الدهنية

تخلط الطماطم بالخلاط ويضاف السكر والعسل.

افركي على الوجه لمدة 5 دقائق، ركزي على البقع الداكنة، واتركيها لمدة 20 دقيقة.

ثم اغسلي وجهك بالماء البارد ورشي به ماء الورد.

مدة الاستخدام: تطبيق هذه الوصفة مرتين في الأسبوع سيمنحك وجهًا أبيض جميلًا بعد أسبوعين من تطبيق الوصفة.

أسرع وصفة لتفتيح البشرة

الزبادي من أفضل العلاجات الطبيعية وأسرع وصفة للتبييض. يقلل بشكل فعال من الشوائب والعيوب الأخرى، لذلك ينصح بتناول نصف كوب من الحليب الطازج و 1-2 ملاعق صغيرة من العسل ثم إضافة العسل، ضعي المزيج في نصف كوب من الحليب على وجهك ورقبتك وانتظري 20 دقيقة ثم اشطفي وجهك ورقبتك بالماء، نوصي بتكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.

وصفة طبيعية لتبييض البشرة